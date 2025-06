Retmana pogrążył 15-letni Filip Fedorowski

Lider z Nowej Sarzyny nie pomógł Advitowi, który walczy o drugie miejsce. Już do przerwy Unia prowadziła różnicą trzech goli. Advit wciąż traci do Retmana trzy „oczka”.

W Podwolinie gościł Retman. Wicelider wrócił do domu bez zdobyczy punktowej i bramkowej. W 78. minucie bramkarza „Flisaków” pokonał wprowadzony kilkanaście minut wcześniej w miejsce Kamila Kluka, 15–letni Filip Fedorowski.

Wyniki 24. kolejki

Staromieszczanka Stare Miasto - Podlesianka 1:4 (0:1)

M.Baj (80) - Rurak (30, M.Kowalski (51, 55), Ryś (57)

KS Jarocin - Francesco Jelna 4:7 (2:2)

Góreczny (16, 85-karny), Pliszka (20), Piskorowski (80) - Baran (2), Miazga (44, 55, 90), Jagieła (49, 52)

KS Podwolina - Retman Ulanów 1:0 (0:0)

Fedorowski (78)

Unia Nowa sarzyna - Advit Łętownia 6:1(4:1)

Łoin (34), Karwacki (47), Gnatek (45-karny), Przepłata (45), Wilkos (59), Śliwa (87) - Łyko (27), Muskus (65)

GKS Groble - KS Sarzyna 7:2 (2:1)

Jędrek (4), Rifun (32-sam.), Szymański (53, 66), Wilk (70), Bednarz (80), Ziober (88) - Kusiak (16), Sadek (77)

Czarni Sójkowa - Sokół Hucisko 3:1 (0:1)

Socha (63), Chudzik (84), Fila (87) - Płachciak (3)

Górnovia - Jodła Przychojec 2:2 (1:0)

Piersiak (37), Majka (87) - Kuchyt (60), Sarzyński (63)

Najlepsi strzelcy: 25 - Wilkos (Unia), 19 - Madej (Unia), 18 - K.Kowalski (Podlesianka), 17 - M.Kowalski (Podlesianka), 15 - Socha (Czarni), 12 - Tyczyński (Retman), 12 - Piersiak (Górnovia).