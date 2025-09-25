25 września 2025

Retman z Podlesianką nie zatrzymują się! Pogoń goni…

Klasa A grupa II. Za nami 7. kolejek, po których wciąż bez porażek są trzy drużyny: Retman Ulanów, Podlesianka Kamień i rezerwy Pogoni Leżajsk. „Piwosze” nie tylko dobrze spisują się w ataku, ale równie dobrze radzą sobie w obronie. Stracili tylko trzy bramki.