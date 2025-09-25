Miesięcznik
Retman z Podlesianką nie zatrzymują się! Pogoń goni…

Klasa A grupa II. Za nami 7. kolejek, po których wciąż bez porażek są trzy drużyny: Retman Ulanów, Podlesianka Kamień i rezerwy Pogoni Leżajsk. „Piwosze” nie tylko dobrze spisują się w ataku, ale równie dobrze radzą sobie w obronie. Stracili tylko trzy bramki.

W najbliższej kolejce, której mecze zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę (27 i 28 września) lider z Ulanowa podejmie Jodłę, którą pokonała w Przychojcu ostatnio Podlesianka. A tą czeka spotkanie z KS Podwolina, która w ostatniej kolejce rozgromiła Staromieszczankę.

Wyniki 7. kolejki
GKS GROBLE - KS SARZYNA 3:1 (0:0)
Kopacz (57, 61, 70) - Zebzda (85)
SOKÓŁ HUCISKO - ADVIT ŁĘTOWNIA 5:1 (3:1)
Igras (8), Kuźmiak (12), Kucharzak (26), Krzemiński (88), Mączka (90) - Wojdyła (31)
GÓRNOVIA - RETMAN ULANÓW 1:3 (1:0)
Krudysz (41) - Łomotowski (71), Hasiak (81), Tyczyński (85)
CZARNI SÓJKOWA - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 0:2 (0:2)
Krupa (2), Dolecki (41)
JODŁA PRZYCHOJEC - PODLESIANKA KAMIEŃ 0:3 (0:2)
Sudoł (10), Socha (40), M.Kowalski (79)
KS PODWOLINA - STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO 6:0 (2:0)
Erdzik (9, 76), Zaguła (32), Garbacz (50), Szewczyk (83), Łątka (86)
MILENIUM BIELINY - POGOŃ II LEŻAJSK 0:3 (0:1)
Machno (40), Gałka (67), Kuczek (74)

8. kolejka
27 września: Staromieszczanka - Milenium (16), GKS Groble - Sokół (16.30), Bieliny
28 września: KS Sarzyna - Pogoń II (16), Podlesianka - KS Podwolina (16), Retman - Jodła (16), Azalia - Górnovia (16), Advit - Czarni (16).

Tabela za www.regiowyniki.pl

