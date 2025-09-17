Miesięcznik
Osiedle Leśna
Nisko Ulanów Harasiuki 17 września 2025

Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę

Klasa A, grupa II. Pięć pierwszych spotkań w sezonie 2025/26 Retman Ulanów kończył wygranymi. W 6. kolejce jego zwycięski marsz przerwała drużyna Czarnych Sójkowa. Obydwa zespoły zafundowały publiczności ciekawe piłkarskie widowisko.

Do przerwy przeważał Retman, który z kilku wypracowanych strzeleckich sytuacji podbramkowych, wykorzystał tylko dwie. W 32. minucie gola strzelił Łukasz Szpyra, a tuż przed gwizdkiem oznajmiającym koniec pierwszej połowy, piłkę w bramce Czarnych umieścił grający trener Retmana, Wojciech Tyczyński. Po zmianie stron bramki zdobywali goście. W 58. minucie szybką kontrę sfinalizował celnym trafieniem Nikolas Fila, a w 82. minucie do remisu doprowadził Jan Marciniak. W ostatnich minutach meczu jeden z piłkarzy Czarnych trafił piłką, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, w poprzeczkę, a za chwilę dobrze w bramce zespołu z Sójkowej spisał się Dawid Stolarz, broniąc strzał Łukasza Sochy.

6. kolejka
KS SARZYNA - MILENIUM BIELINY 1:1 (1:1)
Łyko (11 - karny) - Zebzda (13 - karny)
POGOŃ II LEŻAJSK - KS PODWOLINA 3:1 (3:0)
Miazga (15, 39), Bosak (28) - Zaguła (84)
STAROMIESZCZANKA - JODŁA PRZYCHOJEC 0:2 (0:1)
Kuchyt (23), D.Dróżdżel (88)
RETMAN ULANÓW - CZARNI SÓJKOWA 2:2 (2:0)
Szpyra (32), Tyczyński (45) - Fila (58), Marciniak (82)
PODLESIANKA KAMIEŃ - GÓRNOVIA 4:2 (2:0)
Piróg (15), Bednarz (28), Czechowicz (50), Socha (76) - Bizior (61 - karny), Piersiak (86)
AZALIA WOLA ZARCZYCKA - SOKÓŁ HUCISKO 2:0 (1:0)
Kurcaba (22), Zygmunt (86)
ADVIT ŁĘTOWNIA - GKS GROBLE 1:1 (1:1)
Harasiuk (32 - karny) - Kusiak (37)

