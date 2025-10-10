Retman stracił w Podwolinie fotel lidera

Gospodarze w 16. minucie objęli prowadzenie (Adam Erdzik), które stracili w 6. minucie doliczonej do pierwszej połowy. Po rzucie rożnym najlepiej w zamieszaniu podbramkowym odnalazł się Dawid Bąk. Chwilę po przerwie drugą żółtą kartkę zobaczył Grzegorz Łepski, ale nie podcięło to wcale skrzydeł drużynie z Podwoliny i w 61. minucie ponownie objęła prowadzenie, po golu Radka Szewczyka. Retman rzucił się do ataku i… stracił trzeciego gola, którego strzelcem był Cezary Powęska, który wszedł na boisko w 36. minucie w miejsce kontuzjowanego Marcina Madeja. W końcówce spotkania Powęska ujrzał po raz drugi żółtą kartkę i gospodarze kończyli mecze w dziewięciu.

W niedzielę, 12 października o godzinie 15 derby gminy Ulanów: Retman kontra Milenium.

9. kolejka

SOKÓŁ HUCISKO - KS SARZYNA 4:2 (2:1)

Płachciak (29, 62), Rajski (32), Krzemiński (76) - Rifun (20), Niedbała (64)

GÓRNOVIA - ADVIT ŁĘTOWNIA 2:1 (1:1)

Baraniak (31-sam.), Kida (67) - Harasiuk (1)

JODŁA PRZYCHOJEC - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 3:0 (3:0)

Świeżawski (15, 43), Kida (67) - Sarzyński (22)

KS PODWOLINA - RETMAN ULANÓW 3:1 (1:1)

Erdzik (16), Szewczyk (61), Powęska (69) - Bąk (45+6)

MILENIUM BIELINY - PODLESIANKA KAMIEŃ 3:5 (2:5)

Łyko (24), Szewc (44), Gumiela (50) - M.Kowalski (4, 45), Socha (22, 37), Dominik Story (31)

POGOŃ II LEŻAJSK - STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO 3:0 (1:0)

Chmura (18), Miazga (68), Janusz (76)

10. kolejka

11 października: KS Sarzyna - Staromieszczanka (15),

12 października: Podlesianka - Pogoń II (15), Retman - Milenium (15), Azalia - KS Podwolina (15), Advit - Jodła (15), GKS Groble - Górnovia (15), Sokół - Czarni (15).

