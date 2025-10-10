Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Ulanów Harasiuki 10 października 2025

Retman stracił w Podwolinie fotel lidera

Klasa A, grupa II. Po zwycięstwie w Bielinach nowym liderem została Podlesianka Kamień. Pomogła jej w tym jedenastka z Podwoliny, która pokonała na swoim boisku Retmana Ulanów, mimo że od 50. minuty grała w dziesięciu, a ostatnie kilka minut w dziewięciu.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gospodarze w 16. minucie objęli prowadzenie (Adam Erdzik), które stracili w 6. minucie doliczonej do pierwszej połowy. Po rzucie rożnym najlepiej w zamieszaniu podbramkowym odnalazł się Dawid Bąk. Chwilę po przerwie drugą żółtą kartkę zobaczył Grzegorz Łepski, ale nie podcięło to wcale skrzydeł drużynie z Podwoliny i w 61. minucie ponownie objęła prowadzenie, po golu Radka Szewczyka. Retman rzucił się do ataku i… stracił trzeciego gola, którego strzelcem był Cezary Powęska, który wszedł na boisko w 36. minucie w miejsce kontuzjowanego Marcina Madeja. W końcówce spotkania Powęska ujrzał po raz drugi żółtą kartkę i gospodarze kończyli mecze w dziewięciu.
W niedzielę, 12 października o godzinie 15 derby gminy Ulanów: Retman kontra Milenium.

9. kolejka

SOKÓŁ HUCISKO - KS SARZYNA 4:2 (2:1)
Płachciak (29, 62), Rajski (32), Krzemiński (76) - Rifun (20), Niedbała (64)
GÓRNOVIA - ADVIT ŁĘTOWNIA 2:1 (1:1)
Baraniak (31-sam.), Kida (67) - Harasiuk (1)
JODŁA PRZYCHOJEC - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 3:0 (3:0)
Świeżawski (15, 43), Kida (67) - Sarzyński (22)
KS PODWOLINA - RETMAN ULANÓW 3:1 (1:1)
Erdzik (16), Szewczyk (61), Powęska (69) - Bąk (45+6)
MILENIUM BIELINY - PODLESIANKA KAMIEŃ 3:5 (2:5)
Łyko (24), Szewc (44), Gumiela (50) - M.Kowalski (4, 45), Socha (22, 37), Dominik Story (31)
POGOŃ II LEŻAJSK - STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO 3:0 (1:0)
Chmura (18), Miazga (68), Janusz (76)

10. kolejka
11 października: KS Sarzyna - Staromieszczanka (15),
12 października: Podlesianka - Pogoń II (15), Retman - Milenium (15), Azalia - KS Podwolina (15), Advit - Jodła (15), GKS Groble - Górnovia (15), Sokół - Czarni (15).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
W sobotę… El Clásico Ziemi Leżajskiej
Stalowa Wola
W sobotę… El Clásico Ziemi Leżajskiej
Nienawidzę ruskich pierogów
Stalowa Wola
Nienawidzę ruskich pierogów
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Stalowa Wola
Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu
Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…
Stalowa Wola
Wichry już były w ogródku, już witały się z gąską…
Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka zagra w Monte Carlo
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Stalowa Wola
Zwycięstwo Kuźni Koszykówki, porażka Stali
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Stalowa Wola
Wpierw Bieg Orląt Lwowskich, a po nim przełajowe Grand Prix
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
Stalowa Wola
Dominacja młodych lekkoatletów Stali na bieżni i w rzutniach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu