Nisko Ulanów Jeżowe Harasiuki 15 sierpnia 2025

Retman rozbił Sarzynę. Premierowe zwycięstwo Milenium

Z wysokiego C rozpoczęli sezon 2025/26 piłkarze Retmana Ulanów. Jedenastka grającego trenera Wojciecha Tyczyńskiego rozgromiła na swoim stadionie KS Sarzyna 9:1. W 2. kolejce do Ulanowa przyjedzie Azalia Wola Zarczycka. Ciekawe jak ją potraktują „Flisacy”?

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu Radosław Fąfara - strzelec pierwszego gola dla Milenium w meczu z Sokołem (Fot. Laura Ramirez)

Retman od początku „rzucił się” na zespół z Sarzyny i po 10. minutach prowadził 3:0, po dwóch golach Oliwiera Łomotowskiego i po celnym trafieniu Łukasza Sochy. W 15. minucie kontaktową bramkę zdobył Dawid Gnatek, czym rozzłościł miejscowych i ci do przerwy strzelili kolejne cztery bramki. Po 45. minutach było… posprzątane.
Azalia, z którą spotka się Retman w niedzielę (17 sierpnia) pozwoliła wydrzeć zwycięstwo Podlesiance, która dwie bramki na wagę trzech punktów zdobyła w ostatnich kilku minutach podstawowego czasu gry.
Zwycięstwem powitali się z rozgrywkami A klasy piłkarze Milenium Bieliny. Pierwszą bramkę dla beniaminka zdobył z rzutu karnego Radosław Fąfara w 9. minucie, a później dwa razy „ukuł” bramkarza Sokoła Hucisko, Dominik Fąfara, w 12. i 22. minucie.
Milenium spotka się w najbliższej kolejce z Czarnymi Sójkowa w Bielinach.

Klasa A grupa II. Wyniki 1. kolejki:

SOKÓŁ HUCISKO - MILENIUM BIELINY 2:3 (1:3)  - fotorelacja z meczu, autor zdjęć Laura Ramirez
Błachciak (6), Igras (48) - R.Fąfara (9-karny), D.Fąfara (12,22)
RETMAN ULANÓW - KS SARZYNA 9:1 (7:1)
Łomotowski (5, 10), Socha (7), Watras (19, 34), Tyczyński (30), Ł.Szpyra (41), Hasiak (56-karny), Skiba (89) - Gnatek (15)
AZALIA WOLA ZARCZYCKA - PODLESIANKA 2:3 (1:1)
Dolecki (35, 70) - M.Kowalski (14), Czechowicz (85), D.Story (90)
ADVIT ŁĘTOWNIA - STAROMIESZCZANKA 3:0 (1:0)
Machowski (44), Klocek (75), Wojdyła (90)
GKS GROBLE - POGOŃ II LEŻAJSK 0:2 (0:0)
Miazga (66), Uchman (90)
CZARNI SÓJKOWA - KS PODWOLINA 0:1 (0:0)
Garbacz (50)
GÓRNOVIA - JODŁA PRZYCHOJEC 0:3 (0:0)
Swieżawski (62, 68), Kuczek (85)

2. kolejka
16 sierpnia: Sarzyna - Jodła (17), Podwolina - Górnovia (17), Milenium - Czarni (17).
17 sierpnia: Staromieszczanka - Groble (17), Podlesianka - Advit (17), Retman - Azalia (17), Pogoń II - Sokół (18).

