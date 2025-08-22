Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie

W nadchodzącej kolejce „Flisacy” zagrają po raz pierwszy w tym sezonie na wyjeździe. W Łętowni przy sztucznym oświetleniu ich moc sprawdzi Advit.

Ciekawie zapowiada się mecz w Górnie. Gospodarze zaliczyli falstart, przegrali dwa mecze i w sobotę w spotkaniu z Milenium staną na głowie, żeby opuścić dół ligowej tabeli. Na dzisiaj więcej atutów wydaje się jednak mieć beniaminek z Bielin. Jeżeli na Górnovię dobrze ustawią celowniki: Radosław Fąfara i Dominik Fąfara, to gospodarze mogą być w opałach…

Wyniki 2. kolejki

KS SARZYNA - JODŁA PRZYCHOJEC 4:2 (0:1)

Bieńkowski (66), Łyko (72, 90), Zebzda (83-karny) - Kuchyt (44), Świeżawski (75)

KS PODWOLINA - GÓRNOVIA 3:1 (2:1)

Erdzik (11, 17), Garbacz (57) - Piersiak (3-karny)

POGOŃ II LEŻAJSK - SOKÓŁ HUCISKO 1:0 (1:0)

Miazga (6)

STAROMIESZCZANKA - WKS GROBLE 0:1 (0:1)

Sarzyński (41)

PODLESIANKA - ADVIT ŁĘTOWNIA 2:0 (1:0)

Sudoł (7, 84)

RETMAN ULANÓW - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 4:1 (2:1)

Tyczyński (34, 40), Kazio (65, 90+7) - Florek (24)

MILENIUM BIELINY - CZARNI SÓJKOWA 0:0

3. kolejka

23 sierpnia: Górnovia - Milenium (17), Jodła - Podwolina (17), Advit - Retman (19)

24 sierpnia: Sokół - Staromieszczanka (11), Azalia - Sarzyna (17), Groble - Podlesianka (17), Czarni - Pogoń II (17)