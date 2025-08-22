Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko Ulanów Jeżowe Harasiuki 22 sierpnia 2025

Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie

Stalowa Wola, klasa A grupa II. Ostatnia kolejka w tej grupie nie obfitowała w gole tak bardzo, jak w grupie I. Łącznie w siedmiu meczach zdobyto tylko 19 bramek - w grupie I padło ich 39. Drugie zwycięstwo odniósł Retman Ulanów - drugie na swoim boisku.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W nadchodzącej kolejce „Flisacy” zagrają po raz pierwszy w tym sezonie na wyjeździe. W Łętowni przy sztucznym oświetleniu ich moc sprawdzi Advit.
Ciekawie zapowiada się mecz w Górnie. Gospodarze zaliczyli falstart, przegrali dwa mecze i w sobotę w spotkaniu z Milenium staną na głowie, żeby opuścić dół ligowej tabeli. Na dzisiaj więcej atutów wydaje się jednak mieć beniaminek z Bielin. Jeżeli na Górnovię dobrze ustawią celowniki: Radosław Fąfara i Dominik Fąfara, to gospodarze mogą być w opałach…

Wyniki 2. kolejki
KS SARZYNA - JODŁA PRZYCHOJEC 4:2 (0:1)
Bieńkowski (66), Łyko (72, 90), Zebzda (83-karny) - Kuchyt (44), Świeżawski (75)
KS PODWOLINA - GÓRNOVIA 3:1 (2:1)
Erdzik (11, 17), Garbacz (57) - Piersiak (3-karny)
POGOŃ II LEŻAJSK - SOKÓŁ HUCISKO 1:0 (1:0)
Miazga (6)
STAROMIESZCZANKA - WKS GROBLE 0:1 (0:1)
Sarzyński (41)
PODLESIANKA - ADVIT ŁĘTOWNIA 2:0 (1:0)
Sudoł (7, 84)
RETMAN ULANÓW - AZALIA WOLA ZARCZYCKA 4:1 (2:1)
Tyczyński (34, 40), Kazio (65, 90+7) - Florek (24)
MILENIUM BIELINY - CZARNI SÓJKOWA 0:0

3. kolejka
23 sierpnia: Górnovia - Milenium (17), Jodła - Podwolina (17), Advit - Retman (19)
24 sierpnia: Sokół - Staromieszczanka (11), Azalia - Sarzyna (17), Groble - Podlesianka (17), Czarni - Pogoń II (17)

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Radomyśl nad Sanem
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Nisko
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Stalowa Wola
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
Stalowa Wola
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Nisko
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu