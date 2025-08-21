Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, dyrektor szpitala Marta Barcicka-Kłosowska, personel medyczny oraz radni.

– Dzisiaj czas na szpital w Stalowej Woli. Podpisałyśmy umowę użyczenia i został przekazany nieodpłatnie sprzęt. To jest ważne, żeby placówki ochrony zdrowia były cały czas doposażane. Sytuacja finansowa szpitali w niektórych przypadkach jest bardzo trudna, więc każdy sprzęt, który jest dodatkowo przekazany, służy pacjentom i poprawia warunki pracy personelowi. Badania, diagnostykę wprowadza na najwyższy z możliwych poziomów – podkreślała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Dyrektor szpitala zwróciła uwagę na znaczenie nowego wyposażenia. – Ten sprzęt jest bardzo potrzebny dla naszych pacjentów. Przekażemy go do Oddziału Intensywnej Terapii. Są to dwa respiratory, jeden kardiomonitor i aparat do oceny parametrów krytycznych, który do tej pory nie znajdował się na takim oddziale – mówiła Marta Barcicka-Kłosowska.

Jak zaznaczała kierująca OIOM-em lek. Ewa Grygiel, aparatura usprawni codzienną pracę personelu. – Analizator parametrów krytycznych przyda nam się na Oddziale Intensywnej Terapii, bo mamy często duże obłożenie i wielu pacjentów w stanach zagrożenia życia. Musimy wykonywać badania, szczególnie równowagi kwasowo-zasadowej, bardzo często, więc na pewno poprawi nam to jakość i logistykę pracy. Respiratory będą głównie służyć jako transportowe, a kardiomonitor też na pewno się przyda - mówiła dr Ewa Grygiel.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny podkreślał wagę takiego wsparcia. – Bardzo cieszymy się z wizyty pani wojewody w naszym szpitalu, bo każda taka wizyta daje nadzieję na lepsze jutro. Pani wojewoda, kiedy przyjeżdża, rozmawia nie tylko o tym, co jest dzisiaj, ale też o planach na przyszłość. Ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny.

Wojewoda Teresa Kubas-Hul zwróciła uwagę również na przyszłość placówki. – Chcę bardzo pogratulować tak dobrego rozwoju tego szpitala. Pierwszym razem, kiedy tutaj przyjechałam, zapoznałam się z planami inwestycyjnymi, które są naprawdę imponujące i przemyślane. Rozmawiamy też w kontekście programu ochrony ludności i obrony cywilnej, żeby przygotować szpital – zwłaszcza część podziemną – do przyszłych wyzwań.

Radna wojewódzka Renata Butryn dodała. – Chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców pani wojewodzie, która dostrzega potencjał naszego szpitala i nie odmawia pomocy. Nasz szpital wchodzi na dobrą drogę i zaczyna emanować pozytywną energią na cały subregion.

Nowoczesna aparatura to nie tylko większy komfort pracy dla personelu medycznego, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia pacjentów.