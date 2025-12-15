Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 15 grudnia 2025

Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza mieszkańców Niska i okolic na kolejne spotkanie z historią. W piątek, 19 grudnia, o godz. 17 odbędzie się czwarty wykład z cyklu „Powrót do przeszłości - historia świata w obrazach”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tym razem uczestnicy przeniosą się do epoki renesansu, często nazywanej „złotym wiekiem”. Wykład poprowadzą Marcin Folta i Tomasz Żbik, którzy przybliżą, skąd wzięło się to określenie i dlaczego właśnie ten okres uznawany jest za czas wyjątkowego rozkwitu kultury, sztuki i nauki.

Podczas spotkania mowa będzie m.in. o wybitnych twórcach renesansu, takich jak Leonardo da Vinci czy Michał Anioł, o rozwoju drukarstwa, które zrewolucjonizowało dostęp do wiedzy, a także o wielkich odkryciach geograficznych, zmieniających ówczesny obraz świata. Prelegenci spróbują również odpowiedzieć na pytanie, jak renesans wpłynął na codzienne życie ludzi oraz jakie dziedzictwo pozostawił kolejnym pokoleniom.

Organizatorzy podkreślają, że wykład będzie nie tylko lekcją historii, ale też okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób idee i osiągnięcia „złotego wieku” wciąż inspirują współczesny świat.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Stalowa Wola
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty
Rudnik nad Sanem
Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Stalowa Wola
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
Pysznica
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
Świąteczna atmosfera na rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola
Świąteczna atmosfera na rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nisku. Lokalni twórcy i harcerze zapraszają
Nisko
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nisku. Lokalni twórcy i harcerze zapraszają
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Jeżowe
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu