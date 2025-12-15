Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji

Tym razem uczestnicy przeniosą się do epoki renesansu, często nazywanej „złotym wiekiem”. Wykład poprowadzą Marcin Folta i Tomasz Żbik, którzy przybliżą, skąd wzięło się to określenie i dlaczego właśnie ten okres uznawany jest za czas wyjątkowego rozkwitu kultury, sztuki i nauki.

Podczas spotkania mowa będzie m.in. o wybitnych twórcach renesansu, takich jak Leonardo da Vinci czy Michał Anioł, o rozwoju drukarstwa, które zrewolucjonizowało dostęp do wiedzy, a także o wielkich odkryciach geograficznych, zmieniających ówczesny obraz świata. Prelegenci spróbują również odpowiedzieć na pytanie, jak renesans wpłynął na codzienne życie ludzi oraz jakie dziedzictwo pozostawił kolejnym pokoleniom.

Organizatorzy podkreślają, że wykład będzie nie tylko lekcją historii, ale też okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób idee i osiągnięcia „złotego wieku” wciąż inspirują współczesny świat.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.