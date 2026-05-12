Renata Przemyk gwiazdą Nocy Muzeów w Stalowej Woli

Stalowa Wola ponownie włączy się w ogólnopolskie obchody Nocy Muzeów. Już w sobotę, 16 maja, mieszkańcy i goście będą mogli odwiedzić wszystkie oddziały Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, a także Muzeum Jana Pawła II. Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń - od wystaw i warsztatów rodzinnych, przez wycieczki po mieście, aż po wieczorne koncerty plenerowe. Wstęp na większość atrakcji będzie bezpłatny.

Tegoroczna Noc Muzeów potrwa od godz. 17 do 23. Zwiedzający będą mogli odwiedzić Muzeum Regionalne przy ul. Sandomierskiej, Galerię Alfonsa Karpińskiego, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Muzeum Jana Pawła II obok Bazyliki Konkatedralnej.

W Muzeum Regionalnym oprócz stałych ekspozycji odbędzie się otwarcie wystawy Adama Magdziaka „Eteryczne przestrzenie”. Wieczorem dziedziniec muzeum zamieni się w koncertową scenę. Wystąpią Mirosław Czyżykiewicz, zespół Fever oraz gwiazda tegorocznej Nocy Muzeów - Renata Przemyk z koncertem „Babę zesłał Bóg”.

Na miłośników sztuki i rodzinne atrakcje czekać będzie także Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Oprócz wystaw organizatorzy przygotowali warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy będą mogli ozdabiać autorskie puzzle i gipsowe figurki.

Bogaty program przygotowało również Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zwiedzający zobaczą m.in. wystawę poświęconą narodzinom przemysłu w Polsce, ekspozycję motocykli z czasów II wojny światowej oraz interaktywne EkoEksperymentarium. Zaplanowano także prelekcje Tomasza Szczerbickiego oraz warsztaty tworzenia samochodzików stylizowanych na okres międzywojenny. Jedną z największych atrakcji będzie autokarowa wycieczka „Stalowa Wola - tu rodziła się nowoczesna Polska”, podczas której uczestnicy poznają historię miasta i jego modernistycznej architektury.

W programie znalazły się również dodatkowe atrakcje w Rozwadowie - zwiedzanie makiety kolejowej i parowozu Ty2-16, a także plenerowa wystawa „Alfons Karpiński. Śladami artysty”.

Wieczorem swoje drzwi otworzy również Muzeum Jana Pawła II, gdzie będzie można zobaczyć wystawy poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, historii stalowowolskiej bazyliki oraz podziemnej „Solidarności” w Stalowej Woli.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Jedynie za wejście do Muzeum COP trzeba będzie zapłacić symboliczną złotówkę.

