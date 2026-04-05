Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Stalowa Wola 4 kwietnia 2026

Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają

W Stalowej Woli przygotowywane są kolejne inwestycje drogowe, a część z nich już weszła w fazę realizacji.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace na ulicy Sandomierskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca otrzymał już plac budowy, a start robót przewidywany jest w najbliższych dniach. Równolegle ruszyć mają działania związane z przebudową rowów na osiedlu Charzewice. Inwestycja rozpocznie się od prac kanalizacyjnych, a następnie obejmie roboty drogowe. Szczegółowy harmonogram ma zostać przedstawiony mieszkańcom po jego zatwierdzeniu.

Prace trwają już natomiast na osiedlu Hutnik. Roboty rozpoczęły się od ulicy Parkingowej, gdzie prowadzone są działania związane z kanalizacją. W przypadku ulicy Wańkowicza inwestycja znajduje się jeszcze na etapie formalnym - trwa procedura uzyskania pozwolenia na realizację. Jak zapowiedziano, po jej zakończeniu wykonawca będzie mógł wejść na kolejny odcinek.

Miasto przygotowuje także nowe zadania. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę ulic Bratkowej, Cyprysowej i Torowej. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dłuższego czasu. Jej realizacja ma potrwać około 16 miesięcy, co oznacza zakończenie prac w 2027 roku.

Równolegle trwają przygotowania do modernizacji układu drogowego w Rozwadowie. Chodzi m.in. o ulice 3 Maja, Zieloną i Witosa. W tym przypadku - jak zaznaczono - prowadzone są jeszcze uzgodnienia dotyczące projektu, m.in. w zakresie organizacji ruchu i parkowania.

Miasto podkreśla, że skala prowadzonych i przygotowywanych inwestycji drogowych obejmuje różne części Stalowej Woli i ma poprawić zarówno układ komunikacyjny, jak i komfort mieszkańców.

Więcej na temat przebudowy ulicy Sandomierskiej w artykule: Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Sandomierskiej

Oceń artykuł: 
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Stalowa Wola
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Stalowa Wola
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
Stalowa Wola
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy „Liderem Regionu 2026”
Stalowa Wola
SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy „Liderem Regionu 2026”
„Polszczyzna bez tajemnic” - VII edycja konkursu już 18 kwietnia
Stalowa Wola
„Polszczyzna bez tajemnic” - VII edycja konkursu już 18 kwietnia
Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych
Stalowa Wola
Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych
Kwiecień, plecień, bo przeplata — trochę zimy, trochę lata
Stalowa Wola
Kwiecień, plecień, bo przeplata — trochę zimy, trochę lata
Świąteczne odwiedziny u kombatantów
Stalowa Wola
Świąteczne odwiedziny u kombatantów
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu