Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają

W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace na ulicy Sandomierskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca otrzymał już plac budowy, a start robót przewidywany jest w najbliższych dniach. Równolegle ruszyć mają działania związane z przebudową rowów na osiedlu Charzewice. Inwestycja rozpocznie się od prac kanalizacyjnych, a następnie obejmie roboty drogowe. Szczegółowy harmonogram ma zostać przedstawiony mieszkańcom po jego zatwierdzeniu.

Prace trwają już natomiast na osiedlu Hutnik. Roboty rozpoczęły się od ulicy Parkingowej, gdzie prowadzone są działania związane z kanalizacją. W przypadku ulicy Wańkowicza inwestycja znajduje się jeszcze na etapie formalnym - trwa procedura uzyskania pozwolenia na realizację. Jak zapowiedziano, po jej zakończeniu wykonawca będzie mógł wejść na kolejny odcinek.

Miasto przygotowuje także nowe zadania. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę ulic Bratkowej, Cyprysowej i Torowej. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dłuższego czasu. Jej realizacja ma potrwać około 16 miesięcy, co oznacza zakończenie prac w 2027 roku.

Równolegle trwają przygotowania do modernizacji układu drogowego w Rozwadowie. Chodzi m.in. o ulice 3 Maja, Zieloną i Witosa. W tym przypadku - jak zaznaczono - prowadzone są jeszcze uzgodnienia dotyczące projektu, m.in. w zakresie organizacji ruchu i parkowania.

Miasto podkreśla, że skala prowadzonych i przygotowywanych inwestycji drogowych obejmuje różne części Stalowej Woli i ma poprawić zarówno układ komunikacyjny, jak i komfort mieszkańców.

Więcej na temat przebudowy ulicy Sandomierskiej w artykule: Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Sandomierskiej