Remontują plac przy Hali Targowej w Stalowej Woli

W ramach remontu stare płyty zostaną usunięte, a w ich miejsce pojawi się nowa nawierzchnia ażurowa. Podłoże zostanie odpowiednio przygotowane i uzupełnione warstwami kruszywa, które ułatwią odprowadzanie wody opadowej do gruntu.

Na placu powstaną również fragmenty chodników z pełnej kostki brukowej. Mają one ułatwić przejście osobom z wózkami dziecięcymi, osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach, a także pieszym, którym trudno chodzi się po nierównej nawierzchni.

Ważnym elementem inwestycji jest zachowanie istniejącej zieleni. Miasto zapewnia, że nie będzie wycinki drzew. Wokół pni pozostawione zostaną niezabudowane fragmenty terenu, a prace ziemne mają być ograniczone tak, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych.

Nowa nawierzchnia ma również pomóc w zagospodarowaniu deszczówki. Woda będzie mogła przenikać przez ażurowe płyty i gromadzić się w warstwach podłoża. Plac zostanie także odpowiednio wyprofilowany, aby podczas intensywnych opadów nadmiar wody mógł spływać w kierunku terenów wyposażonych w kanalizację deszczową.

Prace prowadzone są etapami, tak aby handlujący mogli nadal prowadzić swoją działalność. Zgodnie z zapowiedziami miasta remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest realizowana z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej, a środki na ten cel zabezpieczono decyzją budżetową prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.