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Stalowa Wola 11 września 2026

Remont Żytniej coraz bliżej. Miasto wyda ponad 458 tys. zł

Ulica Żytnia na Zasaniu doczeka się remontu. Za przebudowę drogi odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-VIA z Niska. Wartość inwestycji to ponad 458 tys. zł. Prace mają potrwać trzy miesiące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Remont obejmie kompleksową modernizację drogi. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się rozbiórką istniejącej nawierzchni, usunięciem krzewów oraz drzew kolidujących z inwestycją. Następnie wymienione i wzmocnione zostanie podłoże, m.in. z wykorzystaniem kruszywa i geowłókniny.

- Modernizacja tej ulicy to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo, trwałość i estetyka przestrzeni. Krok po kroku zmieniamy Zasanie, inwestując tam, gdzie mieszkańcy tego najbardziej potrzebują - podkreśla Lucjusz Nadbereżny prezydent Miasta Stalowej Woli.

Nowa nawierzchnia będzie wykonana z dwóch materiałów. Środkowy pas jezdni powstanie z płyt ażurowych typu JOMB, natomiast boczne pasy zostaną wyłożone kolorową, bezfazową kostką brukową betonową.

W ramach inwestycji wykonana zostanie także nowa podbudowa, pojawią się krawężniki i obrzeża, a wyregulowane zostaną studzienki oraz wpusty kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu robót wykonawca przygotuje również dokumentację powykonawczą.

Prace mają potrwać trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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