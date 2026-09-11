Remont Żytniej coraz bliżej. Miasto wyda ponad 458 tys. zł

Remont obejmie kompleksową modernizację drogi. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się rozbiórką istniejącej nawierzchni, usunięciem krzewów oraz drzew kolidujących z inwestycją. Następnie wymienione i wzmocnione zostanie podłoże, m.in. z wykorzystaniem kruszywa i geowłókniny.

- Modernizacja tej ulicy to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo, trwałość i estetyka przestrzeni. Krok po kroku zmieniamy Zasanie, inwestując tam, gdzie mieszkańcy tego najbardziej potrzebują - podkreśla Lucjusz Nadbereżny prezydent Miasta Stalowej Woli.

Nowa nawierzchnia będzie wykonana z dwóch materiałów. Środkowy pas jezdni powstanie z płyt ażurowych typu JOMB, natomiast boczne pasy zostaną wyłożone kolorową, bezfazową kostką brukową betonową.

W ramach inwestycji wykonana zostanie także nowa podbudowa, pojawią się krawężniki i obrzeża, a wyregulowane zostaną studzienki oraz wpusty kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu robót wykonawca przygotuje również dokumentację powykonawczą.

Prace mają potrwać trzy miesiące od dnia podpisania umowy.