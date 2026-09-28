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Fot. UGiM Nisko
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Nisko 28 września 2026

Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zakończony

Zakończyły się prace remontowo-budowlane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku. Inwestycja kosztowała blisko 190 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakres prac obejmował remont trzech sal znajdujących się w piwnicy szkoły oraz pomieszczenia biurowego na parterze. W budynku zainstalowano również system kontroli dostępu.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli zastępcy burmistrza Niska Katarzyna Ożóg-Bąk i Adam Sikora, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Paweł Mateja, a także przedstawiciele wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i urzędu.

Wykonawcą robót była firma AK Korem Sp. z o.o. z Jeżowego. Wartość całego zadania wyniosła 189 401,71 zł.

Źródło: UGiM Nisko

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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