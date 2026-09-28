Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zakończony

Zakres prac obejmował remont trzech sal znajdujących się w piwnicy szkoły oraz pomieszczenia biurowego na parterze. W budynku zainstalowano również system kontroli dostępu.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli zastępcy burmistrza Niska Katarzyna Ożóg-Bąk i Adam Sikora, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Paweł Mateja, a także przedstawiciele wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i urzędu.

Wykonawcą robót była firma AK Korem Sp. z o.o. z Jeżowego. Wartość całego zadania wyniosła 189 401,71 zł.

Źródło: UGiM Nisko