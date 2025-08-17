Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut

Już w 12. minucie dobrej okazji nie wykorzystał bardzo aktywny po prawej stronie boiska, Dawid Bieniasz. Kilka minut później bliski wpakowania piłki do bramki był Jakub Mażysz, który wyłuskał piłke sprzed rąk bramkarzowi Stali, ale w ostatniej chwili na linii strzału stanął jeden z obrońców Stali, wybijając piłkę na róg. W odpowiedzi poprzeczkę bramki Sokoła ostemplował Kamil Matofij.

W 36. minucie Sokół wyprowadził ze swojej połowy kontrę. Kelechi zagrał w „uliczkę” Mażyszowi, który znalazł się „sam na sam” z Dziurgotem, ale nie trafił do celu. Piłka przeleciała obok słupka.

Kilkadziesiąt sekund później padła bramka, ale dla gości. Po wyrzucie piłki z autu, Jacek Stępień pozwolił obrócić się i oddać strzał z rogu pola bramkowego Pawłowi Piątkowi i Łukasz Konefał nie miał nic do powiedzenia.

Druga połowa była równie emocjonująca. Lepiej w nią wszedł Sokół. W 48. minucie, po zagraniu piłki od Bednarz, po raz trzeci przed szansą zdobycia bramki, stanął Jakub Mażysz, ale i tym razem nie dopisało mu szczęście. Uderzył po „długim” i trafił w słupek. W 56. minucie Sokół przeprowadził kolejną świetną akcję, tym razem prawą stroną przedarł się Krystian Pietrzyk, wbiegł z piłką w pole karne i uderzył mocno po „krótkim”, lecz Dziurgot nie dał się zaskoczyć. A wystarczyło tylko dograć futbolówkę do stojącego przed pustą bramką Mażysza…

Na szczęście kolejna akcja naszej drużyny zakończyła się sukcesem. Po doiśrodkowaniu Jakuba Lebiody z rzutu rożnego, piłki po uderzeniu głową prze Daniela Kelechiego nie utrzymał bramkarz Sokoła, najszybciej doskoczył do nie Mażysz i huknął pod poprzeczkę.

Do końca meczu obydwie drużyny walczyły o gola, który zapewniłby im zwycięstwo, ale bezskutecznie.

SOKÓŁ NISKO – SPEC STAL ŁAŃCUT 1:1 (0:1)

0-1 Piątek (39), 1-1 Mażysz (57)

SOKÓŁ: Konefał – Maćkowiak, Drelich, Stępień, Bednarz (87 Halamaka) – Bieniasz (83 Zakalyk), Kelechi, Pietrzyk (66 Ciemierkiewicz), Zwolski (62 Dziopak), Lebioda (66 Kuca) – Mażysz.

STAL: Dziurgot – Kardyś, Jaskot, Sitek, Cwynar – Sowa (62 Płocica), Skupień, Łuczyk (72 Baj), Wojtyło (79 Olszański), Matofij – Piątek (91 Rzemień).

Sędziował Kacper Pańko (Rzeszów).

Żółte kartki: Pietrzyk, Maćkowiak, Mażysz - Jaskot, Sitek, Baj.

Widzów 200