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Stalowa Wola 13 września 2026

RELACJE XI Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne

Przed nami cztery dni teatralnych emocji, spotkań i rozmów o sztuce. W dniach 18–21 września Stalowa Wola po raz jedenasty stanie się gospodarzem Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych RELACJE, których motywem przewodnim będzie w tym roku „Linia grecka”

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W Stalowej Woli trzeci weekend września to od jedenastu lat święto teatralnej pasji. Niezmiennie kolejne edycje spaja temat wiodący, który w tym roku wyszedł naprzeciw światowej dyskusji o obecności dziedzictwa antyku w kulturze, codzienności, każdym akcie twórczym. „Linia grecka” to motyw wywiedziony z rozważań teoretycznych Marka Sobczyka. Artysta charakteryzuje wspomniane zjawisko następująco: „W obrocie mitu, jego początku, końcu, sensowności rozwiązania, istnieje, jak to mówią, pewna dialektyka, powraca motyw-i-tekst, jeszcze raz i jeszcze raz, by topić fale prawdy w morzu nieprawdy i fale nieprawdy w morzu prawdy”. Szczególne rozwinięcie tematu nastąpi podczas wydarzeń otwierających festiwal – w trakcie rozmowy skupionej na „linii greckiej” oraz za sprawą wystawy w Galerii TŁO.

W części konkursowej RELACJI zaprezentuje się 12 zespołów teatralnych, których spektakle zostały wybrane spośród 63 zgłoszonych. Będą to propozycje różnorodne, przygotowane przez pasjonatów teatru z całej Polski, poruszające wiele bliskich nam zagadnień, czerpiące z literatury i bazujące na autorskich scenariuszach. Ponadto w programie znalazło się widowisko o lasowiackich korzeniach regionu – „Zatracenie” – które jest scenicznym spotkaniem twórców zawodowych i mieszkańców Stalowej Woli. Powrócimy także do X edycji festiwalu i obejrzymy „Zielopuchy” Teatru Kaprys – zdobywcy Grand Prix RELACJI X MST.

Festiwal zakończy Gala RELACJI, na której poznamy laureatów XI edycji, a tuż po niej zabrzmi duet – Czesław Mozil i Greg Stangler, czyli przykład scenicznej relacji, w której istotę stanowi muzyczna intuicja, swoboda i wzajemne słuchanie.

RELACJE XI Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

PROGRAM RELACJI XI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych

13 WRZEŚNIA 2026 / NIEDZIELA / MIEJSKI DOM KULTURY

17.00 LAUREAT RELACJI 2025: „Zielopuchy” – Teatr Kaprys / Łapy / sala kameralna / bilet: 15 zł

17.50 Rozmowa z twórcami – LAUREATAMI RELACJI 2025 / prowadzenie: Łukasz Drewniak / sala kameralna

18 WRZEŚNIA 2026 / PIĄTEK / MIEJSKI DOM KULTURY

16.00 Spektakl konkursowy: „Drugi głos” – TEATR OKNA / Stalowa Wola / sala kameralna / bilet: 15 zł

16.40 Wernisaż wystawy „Linia grecka” Marka Sobczyka i uczestników warsztatów malarskich / Galeria TŁO

17.00 „Linia grecka” – rozmowa z Markiem Sobczykiem, Anną Marią Dąbrowską, Łukaszem Drewniakiem, Janem Hussakowskim, Agnieszką Mandat, Markiem Gruchotą / prowadzenie: Sławomir Mączka / II hol

18.00 Spektakl konkursowy: „Cudownych rodziców mam(?)” – TEATR W SPÓDNICY / Lublin / sala kameralna / bilet: 15 zł

19.10 Omówienie spektakli konkursowych / sala kameralna

20.10 „Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek” / reż. Monika Janik-Hussakowska / sala widowiskowa / bilet: 50 zł, 30 zł

19 WRZEŚNIA 2026 / SOBOTA / MIEJSKI DOM KULTURY

9.30 Spektakl konkursowy: „M/S Duch Narodu czyli Espresso Macchiato” – TEATR OPERA MODERN / Warszawa/Radzymin / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

10.45 Spektakl konkursowy: „Dwie blizny” Aleksandra Fredry – TEATR PARABUCH / Warszawa / sala kameralna / bilet: 15 zł

12.00 Spektakl konkursowy: „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza – AMATORSKI TEATR DRAMATYCZNY IM. JÓZEFA ŻMUDY / Stalowa Wola / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

13.00 Omówienie spektakli konkursowych / sala kameralna

16.00 Spektakl konkursowy: „Sztuka przetrwania” – MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA / Katowice / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

17.15 Spektakl konkursowy: „Szatnia” – TEATR PRZEBUDZENI / Ostróda / sala kameralna / bilet: 15 zł

18.15 Spektakl konkursowy: „Szarlota” – TEATR OFF-ROAD / Zabrze / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

19.30 Spektakl konkursowy: „Lekarz mimo woli” Molière’a – TEATR THE M.A.S.K. / Bielsk Podlaski / sala kameralna / bilet: 15 zł

20.30 Omówienie spektakli konkursowych / sala kameralna

20 WRZEŚNIA 2026 / NIEDZIELA / MIEJSKI DOM KULTURY

10.00 Spektakl konkursowy: „Szeptucha” – TEATR PUK-PUK / Podzamcze / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

11.20 Spektakl konkursowy: „Humankind” – TEATR RYBA LATAJĄCA / Mazańcowice / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

12.05 Spektakl konkursowy: „Myszy i ludzie” – TEATR KĄT / Jarosław / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

13.10 Omówienie spektakli konkursowych / sala kameralna

16.30 Gala RELACJI XI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych – ogłoszenie wyników konkursu / sala widowiskowa

18.00 Czesław Śpiewa w Duecie z Gregiem Stranglerem – koncert / sala widowiskowa / bilet: 50 zł, 30 zł

spektakl konkursowy: 15 zł

widowiska pozakonkursowe – spektakl, koncert: 50 zł / 30 zł

KARNET FESTIWALOWY na wszystkie wydarzenia: 140 zł

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli (ul. 1 Sierpnia 9)

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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