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Stalowa Wola 14 września 2026

RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet

Historia kobiet, które przez pokolenia żyły na lasowiackiej ziemi, ich codzienność, ciężka praca, wierzenia, ograniczenia i emocje, które często pozostawały niewypowiedziane - o tym opowie spektakl „Zatracenie. Opowieść lasowiackich chłopek”. Widowisko zostanie zaprezentowane w ramach XI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych RELACJE.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Twórcy spektaklu sięgają do przeszłości regionu, przyglądając się życiu kobiet, które tworzyły kolejne pokolenia lasowiackich rodzin. „Zatracenie” ma być próbą oddania głosu tym, których historie przez lata pozostawały na marginesie.

Scenariusz widowiska powstał z inspiracji książką „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Twórcy korzystali także z opracowań dotyczących dziedzictwa Lasowiaków oraz wspomnień i prac m.in. Stanisława Bąka, Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, Dyzmy Gałaja, Franciszka Kotuli, Krzysztofa Ruszla, Józefa Sudoła i Barbary Tryfan.

W spektaklu wykorzystane zostaną również pamiętniki chłopskie, przyśpiewki, modlitwy i materiały etnograficzne. Z tych źródeł powstała wielowątkowa opowieść o kobiecym doświadczeniu - o pracy, rodzinie, wierzeniach, radości, ale także o trudnych wyborach i ograniczeniach, z którymi mierzyły się kobiety na dawnej wsi.

Sam tytuł przedstawienia ma podwójne znaczenie. Zatracić można się przecież w tańcu i radości, ale „zatracenie” może również oznaczać los kobiety, która w dawnym świecie nie zawsze mogła sama decydować o swoim życiu.

Szczególnym elementem widowiska będzie spotkanie na jednej scenie zawodowych aktorek i aktorów z mieszkankami i mieszkańcami regionu. W spektaklu pojawi się również Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, a muzykę na żywo wykona Kapela Dziki Bez.

RELACJE XI Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne

Scenariusz i reżyseria: Monika Janik-Hussakowska

Muzyka: Jakub Koziarz, Mateusz Łojek

Scenografia i kostiumy: Monika Wójtowicz, Lidia Biernat, Ewa Kusińska

Choreografia: Magdalena Sikora-Bucior, Sylwia Świątek-Olejnik

Konsultacje: Zespół Ludowy Cyganianki

Video: Mateusz Łojek

Zdjęcia: Patryk Olejnik

Światło: Tomasz Dec, Piotr Paterek

Dźwięk: Waldemar Sokołowski, Jarosław Surdyka

Promocja: Lilianna Nawrocka, Katarzyna Warchoł-Garlicka

Wystąpią:

Aleksandra Bednarz, Joanna Bednarz, Małgorzata Fila, Agnieszka Katarzyna Górska, Małgorzata Grudzień, Wioleta Hartleb, Emma Herdzik, Małgorzata Jarocka, Irena Jaworska, Witold Jaworski, Karol Kadłubiec, Mateusz Kieraś, Maria Kozłowska, Ewa Krukowska, Mateusz Łojek, Martyna Macko-Szymanek, Lena Nakoneczny-Surowiec, Alicja Pająk, Anna Pawelec, Elżbieta Pikus, Oliwia Siembida, Karolina Słowik, Aldona Katarzyna Smoła, Maria Trzeciak, Stanisław Tunia, Lila Wojciak, Katarzyna Wołoszyn

Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka

Kapela Dziki BeCzas trwania spektaklu: 120 minut (z przerwą)

18 września 2026 / piątek

godz. 20.10

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli / sala widowiskowa

Bilety:

50 zł – normalny

30 zł – ulgowy* / Stalowowolska Karta Miejska „LifeStal”, Karta Dużej Rodziny

*Bilety ulgowe dostępne wyłącznie w kasie MDK po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi

Karnet festiwalowy (na wszystkie wydarzenia RELACJI): 140 zł

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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