Choć pierwotnie impreza miała odbyć się w Parku Miejskim, ze względu na warunki pogodowe przeniesiono ją do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana lokalizacji nie wpłynęła jednak na atmosferę wydarzenia, które zgromadziło aż 20 klubów z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

To wyjątkowe spotkanie miało nie tylko wymiar sportowy, ale przede wszystkim edukacyjny. Jak podkreśla Krzysztof Chrustowski, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, celem pikniku było pokazanie, że zdrowy styl życia jest możliwy i potrzebny dla każdego – niezależnie od ograniczeń.

– Bardzo duży nacisk kładziemy na program FIT 5 – mówił Chrustowski. – Ćwiczenia, odpowiednie jedzenie i picie. Przypominamy, że warto codziennie spożywać pięć porcji warzyw i owoców, pić pięć porcji wody, czyli około 2,5 litra, i ruszać się pięć razy w tygodniu – niezależnie, czy to spacer, rower, czy inna forma ruchu.

Tegoroczny piknik był rekordowy – po raz pierwszy w historii lokalnych wydarzeń Olimpiad Specjalnych w Stalowej Woli udział wzięło tylu uczestników i klubów. Co ważne, w wydarzeniu mogli uczestniczyć także zawodnicy, którzy na co dzień nie startują w zawodach sportowych, co sprzyjało integracji i budowaniu wspólnoty.

Po części sportowej uczestnicy wzięli udział w seansie filmowym oraz pokazach resuscytacji prowadzonych przez ratowników medycznych. Dla części drużyn przewidziano także dodatkowe atrakcje następnego dnia – trening piłkarski oraz wizytę w klubie fitness.