Rekordowe zainteresowanie

Samorząd realizuje większy projekt „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola”. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie budowa, właściwie od podstaw, małego parku przy starej przychodni kolejarskiej, w której od ćwierćwiecza jest ZP-O SP ZOZ Stalowa Wola. Miasto dostało na to zadanie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i na zmianę otoczenia ZP-O jest gotowe wydać 2,650 mln. zł. Zainteresowanie przetargiem zaskoczyło inwestora.

Najtańszą ofertę – 1,472 mln. zł – złożył Piartbud z Jastkowic. Znany z poważnych robót w okolicy Strabag za odnowę terenu przy ul. Dąbrowskiego chce tylko 1,8 mln. zł. Najdroższa z ofert tylko nieznacznie przekracza kwotę, którą miasto gotowe jest wydać – 2,743 mln. zł.

Przetarg wkrótce zostanie rozstrzygnięty, a jego zwycięzca będzie miał 15 miesięcy na wywiązanie się z zadania. Najpierw będzie musiał rozebrać i wyciąć to, co jest niepotrzebne, a później wykonać chodniki, miejsca postojowe i kanalizację deszczową. W ramach tej ostatniej powstanie nieduży zbiornik retencyjny, z którego deszczówka będzie wykorzystywana do nawadniania zieleni. Będzie dużo nowych nasadzeń, mała architektura parkowa, oświetlenie i monitoring. I wreszcie pensjonariusze ZP-O będą mogli odetchnąć świeżym powietrzem w godnych warunkach.