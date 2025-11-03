Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Recepta na szczęście
Stalowa Wola 3 listopada 2025

Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

Tegoroczna, już XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków i cmentarza wojennego w Rozwadowie, przyniosła wyjątkowy rezultat. Dzięki hojności mieszkańców Stalowej Woli i okolic zebrano 36 069,40 zł - to nowy rekord w historii akcji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kwesta, organizowana przez Fundację „Przywróćmy Pamięć”, odbywała się tradycyjnie na dwóch stalowowolskich cmentarzach - komunalnym i parafialnym w Rozwadowie.

- Dziękujemy naszym Kochanym ofiarodawcom, którzy hojnie wsparli nas kwotą 36 069,40 zł, co jest nowym rekordem podczas kwesty. Wczoraj nieco ponad 29 tys. zł, dziś troszkę gorzej - brakuje nam wolontariuszy - przekazał prezes fundacji Witold Adamski.

Zebrane środki pozwolą w przyszłym roku na kontynuację prac konserwatorskich. W ciągu piętnastu lat działalności fundacja uratowała już 31 zabytkowych nagrobków, a także uporządkowała teren cmentarza wojennego w Rozwadowie. Wspólnie z Gminą opracowano również plan jego renowacji.

Adamski podkreśla, że sukces kwesty to zasługa nie tylko darczyńców, ale również wszystkich zaangażowanych w jej organizację:

- Dziękujemy również tym wszystkim, którzy nam pomagali (BEZ WAS NIE ISTNIEJEMY), poświęcając swój czas: Zuchenki i Wilczki, Harcerkom i Harcerzom „Leśne Plemię” ZHR z Rozwadowa z Br. Kazimierzem Golcem, Drużynie Polowej Sokoła, Kolegom ze Związku Oficerów Rezerwy RP koło Stalowa Wola w osobie Krzysztof Kris Pawel Rybak, W-ce Staroście Stanisławowi Sobierajowi, radnym Ilonie Magierze-Kaczmarek, Aleksandrowi Kapuścińskiemu, Łukaszowi Durkowi, pani Małgorzacie Lewandowskiej oraz Kolegom: Markowi Dembowskiemu, Karolowi Karbarzowi, Irkowi Kozubalowi, Mario Szefowi, Mateuszowi Korpalowi, Mariuszowi Gumowskiemu i Grzegorzowi Józefowi Męcińskiemu - wylicza prezes.

Wspólne zaangażowanie mieszkańców, wolontariuszy i lokalnych organizacji pokazuje, że pamięć o historii Rozwadowa i jego dawnych mieszkańcach jest wciąż żywa. Dzięki takim inicjatywom kolejne pokolenia będą mogły zobaczyć odrestaurowane nagrobki, które stanowią ważną część lokalnego dziedzictwa.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

