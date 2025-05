20 maja 2025

Rekordowa frekwencja w I turze wyborów prezydenckich

18 maja do głosowania poszło 67,31 proc. uprawnionych, co jest najwyższą frekwencją w historii pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce, od przywrócenia tego urzędu w 1990 r. Dotychczasowy rekord pochodził z 1995 r., kiedy to frekwencja osiągnęła 64,70 proc.