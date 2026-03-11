Miesięcznik
Rekolekcje dla młodzieży w Stalowej Woli. Odkryją sens Mszy Świętej

Już w najbliższy weekend w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla młodych ludzi z całej Polski. Od 13 do 15 marca parafia otworzy swoje drzwi dla uczestników kolejnej Oazy Modlitwy – trzydniowych rekolekcji skierowanych do młodzieży.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oaza Modlitwy to spotkania organizowane kilka razy w roku w michalickich parafiach w różnych częściach kraju. Ich celem jest stworzenie przestrzeni do modlitwy, rozmów o wierze oraz budowania relacji między młodymi ludźmi.

O Mszy Świętej i jej znaczeniu

Tegoroczne rekolekcje odbędą się pod hasłem „OM o Mszy”. Tematem przewodnim będzie Eucharystia - centrum życia chrześcijańskiego.

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej poszczególnym częściom Mszy Świętej, zrozumieć ich znaczenie oraz zastanowić się, jak świadomie i owocnie w niej uczestniczyć.

W prowadzeniu rekolekcji młodzieży towarzyszyć będzie ks. Michał Mazur, który poprowadzi rozważania i pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć, czym jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii.

Świadectwo i wspólnota

Jednym z punktów programu będzie również świadectwo Kamila Ponichterra, która w internecie dzieli się swoją wiarą pod nazwą „Brzmienie duszy”.

Organizatorzy podkreślają, że Oaza Modlitwy to nie tylko czas modlitwy i refleksji, ale także okazja do poznania nowych osób i budowania wspólnoty. Młodzi uczestnicy spędzą wspólnie trzy dni na rozmowach, modlitwie oraz integracji.

Wsparcie miasta

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia oraz tym, którzy je wspierają. Szczególne podziękowania kierują do Urząd Miasta Stalowa Wola za dofinansowanie inicjatywy kolejny rok z rzędu.

Rekolekcje rozpoczną się 13 marca i potrwają do 15 marca. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie wydarzeniem jest duże i cieszą się z licznych zgłoszeń młodych ludzi, którzy chcą wziąć w nim udział.

