„Rejmont w Barwach interwencji” – podsumowanie ogólnopolskiego projektu Łęgowianki

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji ponad 30 instruktorów z małych instytucji kultury z terenów wiejskich i mniejszych miast – do 30 tysięcy mieszkańców – z całej Polski. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty z malowania na jedwabiu, batiku i sitodruku – technik artystycznych, które z roku na rok są coraz rzadziej stosowane, mimo że mają w Polsce bogate tradycje.

– To właśnie te techniki wymagają interwencji i nowych szkoleń, ponieważ zanikają, a w naszym kraju mamy piękne tradycje malowania na jedwabiu, wykonywania batiku i sitodruku. Warto je pielęgnować i przekazywać dalej – mówi Anita Stanisława Ryba, prezes Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka i autorka projektu.

Tytuł wystawy – „Rejmont w Barwach interwencji” – nawiązuje do obchodzonego w tym roku Roku Władysława Reymonta. Jak podkreśla organizatorka, twórczość noblisty od lat inspiruje nie tylko pisarzy, lecz także malarzy i artystów różnych dziedzin.

W projekcie wzięli udział uczestnicy z całej Polski – m.in. z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Opola, Praszki, Góry Kalwarii, Szczytna, a także z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i kolbuszowskiego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”.