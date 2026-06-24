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Nisko 24 czerwca 2026

Reiman, Marciniec, Mażysz

Tak prezentuje się podium Najlepszych Strzelców 4 ligi podkarpackiej w sezonie 2025/26. Wojciech Reiman zdobył dla JKS Jarosław, z którym wywalczył mistrzostwo i awansował do 3 ligi - 29 bramek, Mikołaj Marciniec strzelił 25 goli dla Izolatora Boguchwała, a napastnik Sokoła Nisko, Jakub Mażysz zakończył rozgrywki z 23 trafieniami. Tuż za podium znaleźli się: Dorian Buzcek z Igloopolu Dębica - 21, Jaba Phkhakadze z JKS Jarosłąw - 20 i D'Alessandro Jimenez z Karpat Krosno - 17.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W rundzie jesiennej „profesor” Reiman wpisywał się na listę strzelców 12 razy. W Gorzycach w wygranym meczu ze Stalą 4:1 zdobył dla JKS wszystkie bramki! W Wiązownicy zanotował hat-trick (JKS wygrał 4:1). Na wiosnę był jeszcze bardziej skuteczny - zakończył tę rundę z 17 trafieniami i z dwoma hat-trickami; W Błażowej 5:1 i w Jarosławiu z Czarnymi Jasło 7:1.

W nadchodzącym sezonie Wojciech Reiman nie będzie już strzelał goli dla JKS-u Jarosław. Po zakończeniu sezonu rozstał się z beniaminkiem 3 ligi, ale nie rozstaje się z futbolem. Nie zdradził jednak, w jakim klubie będzie kontynuował swoją zawodniczą karierę.

Prawdopodobnie swojego najlepszego strzelca straci także Sokół Nisko. Jakub Mażysz ma rozpocząć nowy sezon w… domu, czyli w tarnobrzeskiej Siarce, której jest wychowankiem.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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