Reiman, Marciniec, Mażysz

W rundzie jesiennej „profesor” Reiman wpisywał się na listę strzelców 12 razy. W Gorzycach w wygranym meczu ze Stalą 4:1 zdobył dla JKS wszystkie bramki! W Wiązownicy zanotował hat-trick (JKS wygrał 4:1). Na wiosnę był jeszcze bardziej skuteczny - zakończył tę rundę z 17 trafieniami i z dwoma hat-trickami; W Błażowej 5:1 i w Jarosławiu z Czarnymi Jasło 7:1.

W nadchodzącym sezonie Wojciech Reiman nie będzie już strzelał goli dla JKS-u Jarosław. Po zakończeniu sezonu rozstał się z beniaminkiem 3 ligi, ale nie rozstaje się z futbolem. Nie zdradził jednak, w jakim klubie będzie kontynuował swoją zawodniczą karierę.

Prawdopodobnie swojego najlepszego strzelca straci także Sokół Nisko. Jakub Mażysz ma rozpocząć nowy sezon w… domu, czyli w tarnobrzeskiej Siarce, której jest wychowankiem.