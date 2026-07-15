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Na zdjęciu Alicja Węgorzewska, Brat Artur Proboszcz i Gwardian klasztoru, Robert Grudzień dyrektor festiwalu
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Stalowa Wola 15 lipca 2026

Recital autorski Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia

14 lipca w zabytkowych murach klasztoru Braci Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie rozbrzmiały dźwięki wyjątkowego koncertu autorskiego Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia, wpisanego w program XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło licznie przybyłą publiczność, która wypełniła świątynię po brzegi, dając świadectwo ogromnego uznania i sympatii dla obojga artystów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Alicja Węgorzewska, światowej sławy mezzosopranistka, przybyła na ten wieczór z Paryża, by wspólnie z Robertem Grudniem stworzyć muzyczne spotkanie o wyjątkowej sile wyrazu i duchowym charakterze. Program koncertu obejmował pieśni m.in. „Ave Maria", utwory dedykowane wszystkim matkom, a także kompozycje poświęcone pamięci ofiar Wołynia 1943, nadając całemu wydarzeniu głęboki, refleksyjny i wzruszający wymiar.

Szczególne emocje wzbudziło wykonanie Suity Jubileuszowej, przygotowanej z okazji tegorocznego jubileuszu Roberta Grudnia. Artysta zaprezentował swój kunszt, grając na organach z 1996 roku, pianinie oraz harmonijce, tworząc bogatą i pełną ekspresji oprawę muzyczną.

Po zakończeniu koncertu Alicja Węgorzewska z niezwykłą serdecznością spotkała się z publicznością, długo rozmawiając z fanami i pozując do wspólnych fotografii. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci uczestników jako wydarzenie pełne piękna, wzruszenia i artystycznej klasy.

Mariusz Chajski

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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