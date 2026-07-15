Recital autorski Alicji Węgorzewskiej i Roberta Grudnia

Alicja Węgorzewska, światowej sławy mezzosopranistka, przybyła na ten wieczór z Paryża, by wspólnie z Robertem Grudniem stworzyć muzyczne spotkanie o wyjątkowej sile wyrazu i duchowym charakterze. Program koncertu obejmował pieśni m.in. „Ave Maria", utwory dedykowane wszystkim matkom, a także kompozycje poświęcone pamięci ofiar Wołynia 1943, nadając całemu wydarzeniu głęboki, refleksyjny i wzruszający wymiar.

Szczególne emocje wzbudziło wykonanie Suity Jubileuszowej, przygotowanej z okazji tegorocznego jubileuszu Roberta Grudnia. Artysta zaprezentował swój kunszt, grając na organach z 1996 roku, pianinie oraz harmonijce, tworząc bogatą i pełną ekspresji oprawę muzyczną.

Po zakończeniu koncertu Alicja Węgorzewska z niezwykłą serdecznością spotkała się z publicznością, długo rozmawiając z fanami i pozując do wspólnych fotografii. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci uczestników jako wydarzenie pełne piękna, wzruszenia i artystycznej klasy.

Mariusz Chajski