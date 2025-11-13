Miesięcznik
Zaleszany 13 listopada 2025

Recital „Animus - Serce moje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach zaprasza wszystkich miłośników poezji i teatru na wyjątkowy recital poetycko-aktorski w wykonaniu Piotra Pilarskiego pt. „Animus - Serce moje”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada o godz. 17.00 w siedzibie GBP w Zaleszanach.

Piotr Pilarski to laureat wielu konkursów recytatorskich oraz aktor związany z teatrem jeleniogórskim i ostrowskim teatrem „Nasz Teatr”. Od lat bierze udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, popularyzując polską literaturę i kulturę.

Artysta jest również poetą - autorem cyklu poetyckiego „Animus”, wydanego w antologii z serii „Szuflada”. Swoją twórczość z powodzeniem prezentuje w szkołach, bibliotekach i domach kultury w całej Polsce.

Recital „Animus - Serce moje” to połączenie poezji, muzyki i aktorskiej wrażliwości, które tworzy poruszającą opowieść o emocjach, człowieku i jego wewnętrznym świecie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

