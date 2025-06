RCEZ w Nisku. Zjazd absolwentów rocznika 1999

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Uroczystość miała szczególny wymiar, ponieważ mszę celebrował ks. Marek Bednarz – absolwent klasy 5B. Jego obecność i posługa kapłańska nadały wydarzeniu głęboki i symboliczny charakter.

W mszy świętej uczestniczył także Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – Wacław Piędel.

Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni przez dyrektora placówki do zwiedzania szkoły.

Zgromadzeni z ciekawością przemierzali znane korytarze, dziś zupełnie odmienione. Nowoczesne pracownie, gruntownie odnowione wnętrza i panująca atmosfera otwartości na rozwój wywołały wśród gości wyraźne poruszenie.

Dyrektor szkoły, oprowadzając gości, opowiadał o historii placówki i kluczowych zmianach, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Wspomniał m.in. o modernizacjach, inwestycjach w infrastrukturę oraz rosnącej liczbie projektów edukacyjnych. Z jego relacji jasno wynikało, że szkoła przeszła znaczącą transformację, której efekty są dziś widoczne na każdym kroku.

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów było wręczenie absolwentom pamiątkowych albumów. Ten symboliczny gest spotkał się z ciepłym przyjęciem i wzruszeniem uczestników, którzy nie kryli wdzięczności za tak osobiste uhonorowanie spotkania.

W jubileuszu uczestniczyło 20 absolwentów klasy 5B: Krzysztof Baran, Marek Bednarz, Krzysztof Gontarz, Wojciech Gorzula, Andrzej Guzik, Grzegorz Kominek, Grzegorz Kowal, Grzegorz Maliborski, Marcin Młodochowski, Rafał Młynarski, Adam Pizoń, Tomasz Podpora, Rafał Rutkowski, Radosław Sala, Bogusław Sikora, Bartłomiej Stec, Paweł Stelmach, Tomasz Strażan, Jacek Szewczyk, Piotr Szlachta.

- Dziękujemy panu dyrektorowi za obecność, otwartość i ciepło, z jakim nas przyjął. To spotkanie było dla nas czymś więcej niż tylko rocznicą – było powrotem do korzeni, do miejsc i wartości, które ukształtowały nas jako ludzi - Z wyrazami szacunku i wdzięczności absolwenci klasy 5B rocznik 1994–1999.

Absolwenci z okazji spotkania i 75. lecia Szkoły ufundowali pamiątkową tablicę upamiętniającą zjazd absolwentów rocznika 1994 – 1999 oraz wspólne spotkanie klasowe po latach.

- Zawsze miło nam gościć absolwentów, którzy pamiętają o swojej szkole. Cieszy nas, że szkoła dała im dobry start w dorosłe życie - wielu z nich zajmuje dziś wysokie stanowiska i osiąga sukcesy zawodowe – mówi Dyrektor Wacław Piędel.