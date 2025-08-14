RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA

Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego, kreatywności uczniów oraz zaangażowania nauczycieli „Elektryka”. Jak podkreślają przedstawiciele IFIA, działania szkoły wpisują się w światowe standardy innowacyjności i wynalazczości.
– To dla nas nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie do dalszego rozwoju – mówi dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel. – Chcemy wspierać młodych wynalazców, rozwijać kreatywne metody nauczania i otwierać przed uczniami drzwi do międzynarodowych projektów.
Szkoła stawia na rozwój
Po otrzymaniu wyróżnienia RCEZ planuje m.in.:
-
wprowadzać nowoczesne metody nauczania wspierające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów,
-
zwiększyć udział uczniów w krajowych i zagranicznych konkursach wynalazczości,
-
zacieśniać współpracę z organizacjami międzynarodowymi,
-
realizować projekty łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi rozwiązaniami.
Kim jest IFIA?
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców to organizacja pozarządowa promująca wynalazczość i innowacje na całym świecie. Wspiera twórców, organizuje wydarzenia branżowe i zachęca młodzież do działań w obszarze nauki i technologii.
