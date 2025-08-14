RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA

Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego, kreatywności uczniów oraz zaangażowania nauczycieli „Elektryka”. Jak podkreślają przedstawiciele IFIA, działania szkoły wpisują się w światowe standardy innowacyjności i wynalazczości.

– To dla nas nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie do dalszego rozwoju – mówi dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel. – Chcemy wspierać młodych wynalazców, rozwijać kreatywne metody nauczania i otwierać przed uczniami drzwi do międzynarodowych projektów.

Szkoła stawia na rozwój

Po otrzymaniu wyróżnienia RCEZ planuje m.in.:

wprowadzać nowoczesne metody nauczania wspierające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów,

zwiększyć udział uczniów w krajowych i zagranicznych konkursach wynalazczości,

zacieśniać współpracę z organizacjami międzynarodowymi,

realizować projekty łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi rozwiązaniami.

Kim jest IFIA?

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców to organizacja pozarządowa promująca wynalazczość i innowacje na całym świecie. Wspiera twórców, organizuje wydarzenia branżowe i zachęca młodzież do działań w obszarze nauki i technologii.