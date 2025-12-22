RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka

Koordynacją działań zajęło się Szkolne Koło Wolontariatu, które zmobilizowało całą społeczność szkolną do udziału w inicjatywie. Dzięki zaangażowaniu darczyńców udało się zrealizować najważniejsze potrzeby wskazanej rodziny, w tym zakup drzwi, kurtki zimowej, środków czystości oraz innych niezbędnych artykułów codziennego użytku.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały koordynatorki: Katarzyna Przybylska oraz Magdalena Jaroszyńska. Ich zaangażowanie, dobra organizacja i wrażliwość społeczna miały kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia.

Udział w Szlachetnej Paczce był dla uczniów nie tylko okazją do niesienia pomocy, ale również ważną lekcją empatii, współpracy i odpowiedzialności za innych. Jak podkreślają organizatorzy, takie inicjatywy pokazują, że wspólne działanie ma realną siłę.

Zaangażowanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w akcję to nie tylko wsparcie materialne, ale także przekazanie nadziei i poczucia, że w trudnych momentach nie jest się samemu. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę i przyczynili się do jej sukcesu.