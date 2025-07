Za 50 wspólnie przeżytych lat, medalami uhonorowani zostali:

Maria i Władysław Bera

Zofia i Jan Gąsiorowscy

Anna i Ryszard Gołębiowscy

Maria i Antoni Maj

Maria i Stanisław Młynarscy

Zofia i Marian Perła

Irena i Józef Pyrka

Krystyna i Wacław Turek

Wanda i Zygmunt Wojtala

Lucyna i Edward Wróbel

Z powodów osobistych w uroczystości nie mogli uczestniczyć: Helena i Aleksander Józefiak, Anna i Jerzy Kozłowscy oraz Maria i Jan Hołody.

Diamentowe Gody, czyli 60-lecie małżeństwa, obchodzili Ewa i Piotr Kata. W gronie Jubilatów znaleźli się również Maria i Kazimierz Tomaszewscy oraz Czesława i Kazimierz Ziobrowscy, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu.

Medale, listy gratulacyjne, upominki i kwiaty wręczyli: wójt Jan Pyrkosz, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sioda oraz kierownik USC Agata Wydra. Małżonkowie obchodzący Diamentowe Gody otrzymali również pamiątkowy grawerton z gratulacjami i życzeniami.

- Minęło 50 i 60 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście przyrzeczenia danego sobie. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem… Możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej. Z tej tak miłej okazji, Jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na Waszej skroni. Znamienne jest to, że Pan Prezydent RP Andrzej Duda za pół wieku przeżytego wspólnie związku małżeńskiego uhonorował Was Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”… Życzę bardzo serdecznie Wam, Drodzy Państwo kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, aby każdy dzień przynosił jak najmniej trosk, tylko dobre chwile w otoczeniu Rodziny, a w stałych kontaktach ze swoimi najbliższymi Znajomymi i Przyjaciółmi - mówił podczas uroczystości wójt gminy Jan Pyrkosz.

Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć, wspólnego śpiewu „Sto lat”, toastu oraz tortu. Całość dopełnił występ artystyczny Aleksandry Drzymały, która zaprezentowała znane, nastrojowe utwory.