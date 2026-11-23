Za każdym takim wydarzeniem stoi czyjaś historia. Sylwia Stręciwilk z Jarocina mierzy się z chorobą nowotworową, a po nagłej śmierci męża sama wychowuje troje dzieci. Najmłodszy synek ma zaledwie trzy lata. To sytuacja, w której codzienne obowiązki i troska o rodzinę splatają się z leczeniem, badaniami i próbą poradzenia sobie z ogromną stratą. Tomasz Podpora

Kiermasz ma być konkretnym gestem solidarności z Sylwią i jej rodziną. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie, badania, konsultacje medyczne i rehabilitację. Pomóc można jednak na różne sposoby: przyjść na kiermasz, wesprzeć zbiórkę, przekazać fant na licytację albo po prostu opowiedzieć o akcji innym.

W programie występy lokalnych artystów i spotkanie z Mikołajem

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.30. Na scenie zaprezentują się dzieci, młodzież, seniorzy i lokalne zespoły. Organizatorzy przygotowali także spotkanie z Mikołajem oraz kiermasz produktów gastronomicznych i rękodzieła. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można wziąć udział w charytatywnych licytacjach.

Program występów:

12.30 – pokaz taneczny Leny i Dawida;

13.00 – Zespół Element Jarocin: grupy Junior, Dzieci II, Dzieci i Mini;

13.40 – Sekcja Wokalna Dzieci i Młodzieży GOKSTiR z Kamilą i Emilią Pliszką;

14.20 – zespoły seniorów działające przy GOKSTiR: Brokaty, Jargocianie oraz Wesołe Kumosie z KGW w Jarocinie;

15.00 – niespodzianka przygotowana przez Jacka Walczaka i Łukasza Siembidę;

15.30 – Abis Live Band;

16.15 – SAPER BAND, zespół muzyczny 18. Pułku Saperów w Nisku.

Spotkanie z Mikołajem zaplanowano w godz. 14.00–15.00. Na kiermaszu będą dostępne produkty gastronomiczne i rękodzieło, a przez cały czas trwania wydarzenia — także licytacje.

Podaruj fant na licytację

Organizatorzy nadal zbierają przedmioty, które będzie można wylicytować podczas kiermaszu. Mogą to być rzeczy nowe, rękodzieło, vouchery, usługi lub inne atrakcyjne przedmioty, które znajdą nowych właścicieli, a jednocześnie pomogą wesprzeć rodzinę Sylwii.

Fanty można przynosić do GOKSTiR w Jarocinie, w godz. 8.00–19.00. Każdy podarowany przedmiot może stać się częścią większej pomocy. Wartość licytacji tworzą nie tylko rzeczy, ale też zaangażowanie osób, które je przekazują, i tych, którzy zdecydują się o nie powalczyć.

Każda forma pomocy ma znaczenie

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na kiermaszu, mogą wesprzeć internetową zbiórkę dla Sylwii i jej dzieci. Zebrane środki mają pomóc w leczeniu, dojazdach na badania i wizyty lekarskie oraz w codziennym utrzymaniu rodziny. Każda wpłata i każde udostępnienie zbiórki zwiększają szansę, że informacja dotrze do kolejnych osób. Tomasz Podpora

Zbiórka: zrzutka.pl/e3d4jx

Czasem pomoc zaczyna się od drobnego gestu: kupienia domowego ciasta, przyniesienia ozdoby, udziału w licytacji, wpłacenia niewielkiej kwoty albo wysłania linku dalej. Z wielu takich gestów może powstać wsparcie, które pomoże Sylwii przejść przez kolejne badania i leczenie, a jej dzieciom da poczucie, że w tej trudnej chwili nie są sami.

Charytatywny kiermasz „Radość dla dzieci” odbędzie się 6 grudnia 2026 roku w GOKSTiR w Jarocinie. Organizatorzy zapraszają do udziału i dziękują wszystkim, którzy już włączyli się w pomoc.