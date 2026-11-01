Ratujemy historię

To już 16. kwesta organizowana przez Fundację „Przywróćmy pamięć”. Za pieniądze z dotychczasowych zostały odrestaurowane 34 nagrobki. Wielekroć do pieniędzy wyjętych z puszek dokładają się sponsorzy poszerzając efekty społecznej akcji. Tak było chociażby w tym roku, gdy miasto dorzuciło brakującego grosza, przez co udało się przywrócić pierwotny wygląd kamiennym grobom Krystyny Łozińskiej, Jana Tybury i Marii Wąsowicz. Na renowację czeka jeszcze 118 nagrobków wpisanych do rejestru zabytków.

Wolontariusze trwają na swoich posterunkach od sobotniego rana do niedzielnego zmierzchu, który swoją tajemnicą okryje nekropolię na rozwadowskim wzgórzu. Stąd grzmiały armaty, gdy przez Rozwadów przewalały się fronty i tu ratowano rannych z bitewnych pól szerokiego regiony podczas pierwszej apokalipsy. W 1785 r. dokonano tu pierwszych pochówków, przez co nekropolia w Rozwadowie jest starsza od bardziej słynnych Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (1790) i Cmentarza Rakowickiego w Krakowie (1803). Tuż obok ciągle czynnego cmentarza przy ul. Rozwadowskiej jest też cmentarz wojenny z lat 1914-18, na którym spoczywają kości przeszło tysiąca żołnierzy z całej prawie Europy. I warto o tym pamiętać, gdy sięgamy do kiesy. Im głębiej, tym więcej przed zapomnieniem uda się ocalić.