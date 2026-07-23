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Stalowa Wola 22 lipca 2026

Ranny 16-latek przy Alejach Jana Pawła II. Policja wyjaśnia okoliczności

W środę, 22 lipca, po godzinie 15 służby otrzymały zgłoszenie o rannym 16-latku, który znajdował się w pobliżu jednego z bloków przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Poszkodowany, 16-letni mieszkaniec Stalowej Woli, został przewieziony do szpitala.

Jak przekazała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wykonali niezbędne czynności procesowe.

Śledczy wyjaśniają obecnie, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Na tym etapie postępowania policja nie udziela dodatkowych informacji dotyczących jego przebiegu ani ewentualnego udziału innych osób.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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