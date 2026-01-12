Rajmund Murek nowym komendantem Komendy Powiatowej Policji w Nisku

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, prokuratury oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni niżańskiej jednostki. Insp. Artur Wasiuta kierował komendą od 8 stycznia 2025 roku. W tym czasie, we współpracy z lokalnymi samorządami, zrealizował szereg działań na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju jednostki. Ma ponad 25 lat służby i jest odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz odznakami „Zasłużony Policjant”.

Nowy komendant, mł. insp. Rajmund Murek, ma 50 lat i służy w Policji od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej pełnił kierownicze funkcje w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, gdzie był m.in. naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz I zastępcą komendanta, a od 3 stycznia 2025 roku był p.o. komendanta miejskiego w Tarnobrzegu.

Mł. insp. Murek, odznaczony m.in. Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, zapowiedział, że jego priorytetem będzie dalsza poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.Tutaj więcej o uroczystej zbiórce z okazji zdania i objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.

Żródło i zdjęcia Policja Podkarpacka