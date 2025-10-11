Rajd rowerowy „Za miedzę” - wycieczka w historię i piękno jesieni

Głównym punktem wyprawy będzie Dwór Horodyńskich, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku w stylu klasycystycznym. Otoczony parkiem, szczególnie urokliwym jesienią, dwór przypomina o dawnych czasach, ale też jest miejscem pamięci. W Zbydniowie w 1943 roku miała miejsce tragiczna historia – uczestnicy rajdu zapalą znicze na grobie ofiar niemieckiego mordu, oddając hołd pamięci tamtych wydarzeń.

Trasa rajdu liczy około 40 km i jest stosunkowo krótka, dzięki czemu nadaje się zarówno dla rodzin, jak i rowerzystów w każdym wieku. Organizatorzy przewidzieli też czas na zwiedzanie dworu, poczęstunek i powrót do Stalowej Woli.

Szczegóły rajdu:

Start: 19 października 2025, godz. 10.30

Skwer przy Nadleśnictwie Rozwadów (ul. Przemysłowa 1)

Trasa: około 40 km

Program: ok. 11.00 – zwiedzanie Dworu Horodyńskich i parku ok. 12.00 – zapalenie zniczy na grobie ofiar mordu ok. 12.30 – poczęstunek ok. 14.00 – powrót



Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Regulamin i zapisy dostępne na stronie www.mdkstalowawola.pl