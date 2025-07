Radosław Frątczak najszybszy na mecie w Stalowej Woli

W środę, 2 lipca rozpoczął się 36. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. W tym dniu rozegrano dwa etapy. Przed południem 160 kolarzy stanęło na starcie I etapu ze Strzyżowa do Sędziszowa Małopolskiego (100 km).

Zwycięzcą został 20-letni Belg Sente Sentjens z Alpecin-Deceuninck Devo Team, który podczas dekoracji zakładał trzy koszulki: lidera: klasyfikacji generalnej, punktowej i młodzieżowej. Belg wyprzedził dwójkę Polaków: Marcelego Bogusławskiego z ATT Investments oraz Michała Pomorskiego z Mazowsza Serce Polski.

Niestety, na początku tego etapu doszło do kraksy, w której uczestniczył Tobiasz Pawlak z Voster ATS Team - ubiegłoroczny zwycięzca tego wyścigu, jeszcze jako zawodnik Mazowsza Serce Polski. Został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że ma złamaną rękę i zmuszony został do wycofania się z wyścigu. Drużyna Vostera dokończy więc dzieło w piątkę…

Po krótkim odpoczynku, kolarze stanęli na starcie drugiego etapu, z Ropczyc do Stalowej Woli (104 km). Do miasta wjechał cały peleton, a najszybciej finiszował Radosław Frątczak z Voster ATS Team. Drugi był Belg Sentjens, który utrzymał żółtą koszulkę lidera, a trzecie miejsce należało do Marcelego Bogusławskiego z ATT Investments.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Radosław Frątczak także wygrał drugi etap w 35. Międzynarodowym Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków z Konstantynowa Łódzkiego do Skierniewic.

W czwartek (3 lipca) o godz. 14.20 rozpocznie się trzeci etap, z Jedlicza do Dębicy (173,7 km). Zdaniem kolarzy, będzie to najtrudniejszy etap tegorocznego touru. Zakończenie w sobotę w Łodzi.