Stalowa Wola 15 sierpnia 2025

Radni zdecydują o uhonorowaniu Antoniego Rusinka

Podczas sesji Rady Miejskiej 20 sierpnia radni zagłosują nad przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” Antoniemu Rusinkowi – wieloletniemu pracownikowi, menadżerowi i byłemu prezesowi Huty Stalowa Wola S.A.

Antoni Rusinek od ponad czterech dekad związany był zawodowo z HSW. Po studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczął pracę w stalowowolskim kombinacie jako technolog, a dzięki wiedzy i zaangażowaniu awansował na kolejne stanowiska kierownicze. W 2015 roku objął funkcję prezesa zarządu HSW S.A., którą pełnił do przejścia na emeryturę w 2016 roku.

Pod jego kierownictwem w zakładzie rozwijano i wdrażano kluczowe dla polskiej armii projekty, m.in. haubicę „Krab”, moździerz „Rak”, wyrzutnię „Langusta”, wieżę „ZSSW-30” czy bojowy wóz piechoty „Borsuk”. Dzięki jego pracy HSW stała się jednym z filarów modernizacji Wojska Polskiego i wizytówką polskiego przemysłu obronnego.

Rusinek był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Zasługi, medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz wyróżnieniem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jego działalność przyczyniła się do rozwoju gospodarczego i umocnienia pozycji Stalowej Woli jako strategicznego ośrodka polskiego przemysłu zbrojeniowego.

