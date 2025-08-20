Radni zdecydowali: prezydent Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Miasta

Zdjęcie: Prezydent Andrzej Duda podczas kampanii wyborczej przed drugą kadencją z wizytą w Stalowej Woli

Już na początku obrad radna Urszula Tatys złożyła formalny wniosek o zdjęcie punktu z porządku sesji. Jak argumentowała: – Honorowe Obywatelstwo to najwyższe wyróżnienie jakie nasze miasto może przyznać. To tytuł, który powinien łączyć mieszkańców ponad podziałami i być zarezerwowany dla osób, które przez lata swoim życiem i działalnością wniosły wkład w rozwój naszej wspólnoty. Uzasadnienie projektu, który dziś mamy przed sobą z mojego punktu widzenia nie spełnia tych kryteriów. Przypomina owszem laudację polityczną, nie rzeczowe uzasadnienie. Wskazuje przede wszystkim na wydarzenia wynikające z obowiązków Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, oficjalne wizyty, patronaty, podpisane ustawy. To są działania ogólnopaństwowe, które nie wynikają z osobistego związku ani trwałych zasług wobec Stalowej Woli. Być może wynikają z osobistego związku pomiędzy panem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej a panem prezydentem naszego miasta, ale nie z naszym miastem

Radna wskazywała, że projekt tej uchwały spotkała się z krytyką części mieszkańców.

– Najważniejsze jest to, że nadanie Honorowego Obywatela powinno łączyć, to jest najważniejsze. Wiemy doskonale, że osoba pana prezydenta Andrzeja Dudy polaryzuje, nie łączy, wywołuje skrajne emocje. (…) To mieszkańcy Stalowej Woli powinni mieć prawo się wypowiedzieć. Proponuję przeprowadzenie konsultacji – podkreślała Tatys.

Wniosek radnej został jednak odrzucony. Za jego przyjęciem głosowało 3 radnych, 12 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Ostra dyskusja na sali

Do słów radnej odniósł się prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, który bronił idei uhonorowania Andrzeja Dudy.

– Z przykrością odbieram wniosek i to uzasadnienie, które pani radna nam przedstawiła, bo ono właśnie ma polaryzować. (…) Pani radna w tej chwili zrywa z ważną zasadą, która dotyczyła koncentrowania się w ocenie osób, które są proponowane do tytułu Zasłużonego i Honorowego Obywatela Miasta Stalowa Wola, aby skupić się na jej działalności kierowanej na rzecz miasta, a nie wszystkich afiliacji związanych z daną osobą - mówił prezydent.

Prezydent podkreślał także, że Andrzej Duda przez lata cieszył się wysokim zaufaniem społecznym.

– Proszę zobaczyć, który polski polityk przez 10 lat regularnie cieszył się najwyższym zaufaniem społecznym ze wszystkich polityków przez cały okres pełnienia swojej funkcji. To są nie dane z komentarzy internetowych, z pani oceny sytuacji, tylko z najlepszej opinii jaką są wybory. Prezydent Andrzej Duda miał rekordowe poparcie w wyborach zarówno w pierwszej jak i drugiej kadencji – argumentował Nadbereżny.

Swój sprzeciw wobec przyznania tytułu wyraził także radny Dariusz Przytuła.

– Wszystko to co robił pan Duda, było związane z tym co nawet teraz trwa, szkodził Polsce i to są moje argumenty: podpisywanie ustaw ograniczających niezależność sądów, brak realnej reakcji na łamanie Konstytucji, ułaskawienie osób skazanych prawomocnie, wspieranie upartyjnienia instytucji publicznych, polityka wobec mniejszości, podpisywanie ustawy kagańcowej, podział społeczeństwa, legitymizowanie konfliktu rządu z Unią Europejską. I to teraz dalej jest poprzez działania Pana Dudy - mówił radny.

Ostateczna decyzja

Mimo podzielonych opinii radni przeszli do głosowania. Wynik był jednoznaczny – 12 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się. Tym samym prezydent Andrzej Duda został nowym Honorowym Obywatelem Miasta Stalowa Wola.

