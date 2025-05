Radni wyrazili zgodę na nabycie budynku przy ulicy Energetyków 11 A

- W 2015 roku, w sierpniu gmina Stalowa Wola podpisała akt notarialny, umowę leasingu operacyjnego, umowę sprzedaży oraz umowę dzierżawy, dotyczy to nieruchomości znajdującej się na działce 2741/104, a dokładnie rzecz biorąc to jest budynek dawnego sądu, wydziału ksiąg wieczystych, w którym później mieściła się Wyższa Szkoła Ekonomiczna. To jest dwukondygnacyjny budynek murowany. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Zgodnie z paragrafem 9 tejże umowy po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu, prezydent miasta może złożyć oświadczenie o wykonaniu prawa wykupu tejże nieruchomości, aby ona wróciła na stan majątku gminy Stalowa Wola i abyśmy mogli dalej nią samodzielnie gospodarować. Zgodnie również z tym artykułem prawo do złożenia oświadczenia o wykupie, o skorzystaniu z wykupu nieruchomości przysługuje w terminie nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem umowy. Stąd też ten termin się kończy i zasadne było zwołanie sesji nadzwyczajnej aby podjąć uchwałę, która wyrazi zgodę dla prezydenta miasta do złożenia oświadczenia o nabyciu tej nieruchomości i skorzystania z prawa wykupu - wyjaśnił Sławomir Szkutnik, naczelnik Wydziały Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami.

Radny Adam Krotoszyński pytał o koszty, a radny Mariusz Bajek o plany względem tego obiektu.

- Przy konstrukcji tej umowy gmina oprócz rat leasingowych uiszczała na rzecz finansującego tzw. depozyt gwarancyjny i w całym okresie trwania ten depozyt gwarancyjny wyniósł 1 mln zł z małą końcóweczką, i zapisy umowy aktu notarialnego mówią o tym, że jeżeli gmina skorzysta z prawa wykupu tej nieruchomości będzie to dokonane za cenę depozyty która została wpłacona na rzecz finansującego w okresie tych 10 lat, jest to dokładnie kwota 1 106 800, 08 zł. Jeżeli chodzi o transfer pieniędzy fizyczny takowy nie nastąpi przy przeniesieniu własności, bo tak jak powiedziałem, będzie to sfinansowane z tego depozytu, który był w trakcie umowy przez gminę opłacany - wyjaśnił skarbnik Michał Buwaj. Dodał, że w najbliższym czasie będzie przedstawiana radnym propozycja pana prezydenta co do zagospodarowania tych nieruchomości. - Na dzień dzisiejszy takich precyzyjnych nie mamy do przekazania - mówił skarbnik.