Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Nisko 7 stycznia 2026

Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach

Pod koniec 2025 roku radni Powiatu Niżańskiego podjęli decyzje dotyczące kluczowych inwestycji drogowych oraz zmian w finansach powiatu. Podczas XVIII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 grudnia w Starostwie Powiatowym w Nisku, zatwierdzono m.in. realizację nowych ścieżek rowerowych, budowę dróg dla pieszych oraz korekty w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2025. Dotyczą one realizacji kilku inwestycji, w tym budowy ścieżek rowerowych w miejscowościach Jeżowe, Majdan Golczański - Golce oraz na odcinku Jarocin - Majdan Golczański. Podjęto również decyzje dotyczące budowy dróg dla pieszych w Golcach oraz drogi dla pieszych i rowerów na trasie Jarocin - Huta Krzeszowska.

Radni zgodzili się także na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rudniku nad Sanem. Prace obejmą teren przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Inwestycje te realizowane są w ramach współpracy samorządów Powiatu Niżańskiego, Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Jeżowego.

W trakcie sesji Rada ustaliła również wydatki budżetowe, które w 2025 roku nie wygasają z końcem roku, a także wprowadziła zmiany w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2025 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025–2034.

Na zakończenie zatwierdzono plany pracy Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji na 2026 rok. Obrady zakończyły wolne wnioski i informacje.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Rudnik nad Sanem
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
Stalowa Wola
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
Anielskie Kolędowanie z sercem
Zaleszany
Anielskie Kolędowanie z sercem
Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Muzyczne powitanie Nowego Roku w Stalowej Woli
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowoczesne wyposażenie dla szkoły w Cholewianej Górze
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu