Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2025. Dotyczą one realizacji kilku inwestycji, w tym budowy ścieżek rowerowych w miejscowościach Jeżowe, Majdan Golczański - Golce oraz na odcinku Jarocin - Majdan Golczański. Podjęto również decyzje dotyczące budowy dróg dla pieszych w Golcach oraz drogi dla pieszych i rowerów na trasie Jarocin - Huta Krzeszowska.

Radni zgodzili się także na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Rudniku nad Sanem. Prace obejmą teren przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Inwestycje te realizowane są w ramach współpracy samorządów Powiatu Niżańskiego, Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Jeżowego.

W trakcie sesji Rada ustaliła również wydatki budżetowe, które w 2025 roku nie wygasają z końcem roku, a także wprowadziła zmiany w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2025 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025–2034.

Na zakończenie zatwierdzono plany pracy Rady Powiatu, Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji na 2026 rok. Obrady zakończyły wolne wnioski i informacje.