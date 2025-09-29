Miesięcznik
Stalowa Wola Zaleszany Bojanów 29 września 2025

Radni podglądali efekty inwestycji drogowych w powiecie stalowowolskim

Przedstawiciele dwóch komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego odbyli objazd inwestycji drogowych w Stalowej Woli oraz gminach Bojanów i Zaleszany. Radni mogli zobaczyć z bliska efekty prac zrealizowanych w tym i ubiegłym roku.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Objazd zorganizowano 25 września. Wzięli w nim udział członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej, w tym radni Rafał Tofil, Bogusława Latawiec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Chodorek, członek Zarządu Powiatu Grzegorz Idec oraz radni Maria Linek i Zdzisław Wójcik. Radnym towarzyszyli starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Aleksandra Stróż, naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu.

Podczas objazdu radni mogli obejrzeć m.in.:

  • Przebudowę drogi Stany - Maziarnia - Nisko (2,3 km) - wyremontowano jezdnię i chodniki, zbudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Koszt inwestycji: 9,35 mln zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 7,48 mln zł.

  • Remont drogi Jamnica - Zbydniów (ponad 1 km) - prace obejmowały nawierzchnię, zjazdy, pobocza i oznakowanie. Koszt: 1,04 mln zł, dofinansowanie: 810 tys. zł.

  • Przebudowę ul. Ogrodowej w Stalowej Woli (345 m) - wymiana nawierzchni i chodników, budowa kanalizacji deszczowej, oznakowanie. Koszt: 2,29 mln zł, dofinansowanie: 1,8 mln zł z Polskiego Ładu.

  • Rozbudowę ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli (396 m) - dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, chodniki, kanalizacja, oświetlenie. Koszt: 6,47 mln zł, dofinansowanie: 2,94 mln zł.

  • Remont drogi Zbydniów - Turbia (1,6 km) - naprawa nawierzchni, chodników, zjazdów i odwodnienia. Koszt: 1,49 mln zł, dofinansowanie: 888 tys. zł.

  • Przebudowę ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli (212 m) - wymiana nawierzchni i chodników, ścieżki rowerowe, oświetlenie, oznakowanie. Koszt: 4,97 mln zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 4,39 mln zł.

- Cieszę się, że radni wzięli udział w tym objeździe, ponieważ wielu z nich nie miało wcześniej okazji zobaczyć ich na żywo i znało je tylko z rozmów podczas komisji i sesji. Teraz mogli naocznie się przekonać, jakie są efekty działań Zarządu i Rady Powiatu. Mogli się też jednocześnie osobiście przekonać, że staramy się równomiernie inwestować zarówno w mieście, jak i w gminach wiejskich. To bardzo ważne, ponieważ każda z 6 gmin ma na swoim terenie drogi powiatowe, a my staramy się dbać o nie wszystkie i regularnie poprawiać ich stan - komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

