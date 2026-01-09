Miesięcznik
Recital fortepianowy
Stalowa Wola 9 stycznia 2026

Rada Programowa, wizjonerzy i eksperci. Stalowa Wola gospodarzem międzynarodowego SpaceShield Summit 2026

Stalowa Wola stanie się na początku marca miejscem debat o bezpieczeństwie, nowoczesnych technologiach i kosmosie. W dniach 3–4 marca 2026 roku odbędzie się tu SpaceShield Summit – międzynarodowy kongres poświęcony sektorowi kosmicznemu, obronnemu oraz rozwiązaniom o podwójnym zastosowaniu (dual-use). W wydarzeniu wezmą udział eksperci z Polski i zagranicy, a jego program współtworzy powołana na trzyletnią kadencję Rada Programowa.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Spotkanie o strategicznym znaczeniu

SpaceShield Summit to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane na Podkarpaciu. Jak podkreśla Jacek Śledziński, prezes Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, nie będzie to klasyczna konferencja, lecz platforma dialogu łącząca decydentów, inżynierów, naukowców oraz przedstawicieli administracji publicznej i biznesu.

Kongres realizowany jest w ramach projektu Space 4 Talents, który ma na celu budowanie kompetencji oraz tworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy światem nauki, przemysłu i sektora publicznego. – To format, który pozwala przekładać realne potrzeby bezpieczeństwa państwa na konkretne wymagania technologiczne i decyzje wdrożeniowe – zaznacza Maciek Myśliwiec, CEO Space Agency.

Kosmos coraz bliżej bezpieczeństwa państwa

Znaczenie poruszanych podczas Summitów tematów podkreśla płk Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA. – Przestrzeń kosmiczna przestała być wyłącznie obszarem eksploracji naukowej. Stała się polem wyścigu technologicznego, które ma kluczowe znaczenie dla systemu bezpieczeństwa państwa – podkreśla.

Rosnące wykorzystanie technologii satelitarnych w gospodarce, administracji czy zapewnianiu porządku publicznego wiąże się także z nowymi zagrożeniami: od cyberataków, przez zagłuszanie sygnałów, po fałszowanie danych. Właśnie tym wyzwaniom poświęcona będzie znaczna część debat w Stalowej Woli.

Dwa dni wiedzy, debat i networkingu

Program SpaceShield Summit 2026 obejmie m.in.:

  • prelekcje ekspertów sektora space & defence,

  • DEMO DAY z prezentacją innowacyjnych technologii i projektów B+R,

  • panele dyskusyjne dotyczące aktualnych wyzwań i kierunków rozwoju,

  • zamknięte spotkania branżowe,

  • sesje matchmakingowe i networkingowe,

  • wieczorny bankiet integracyjny.

Rada Programowa od zadań specjalnych

Nad spójną i długofalową wizją wydarzenia czuwa dziewięcioosobowa Rada Programowa, w której skład weszli przedstawiciele kluczowych instytucji i firm sektora kosmicznego oraz obronnego, m.in.:

  • Izabela AlbrychtDyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH,

  • płk Marcin MazurPOLSA,

  • Maciek MyśliwiecSpace Agency,

  • Artur PalowskiEuropejska Agencja Kosmiczna,

  • przedstawiciele Polska Grupa Zbrojeniowa, ARP, PIAP Space oraz środowiska akademickiego.

– Naszą rolą jest wskazywanie realnych zagrożeń i tematów, które w najbliższych latach będą kluczowe dla bezpieczeństwa państw. Chcemy, by dyskusja opierała się na doświadczeniu operacyjnym, a nie wyłącznie na deklaracjach – podkreśla Maciej Myśliwiec.

Rejestracja już trwa

Rejestracja na SpaceShield Summit 2026 jest otwarta. Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz możliwości współpracy partnerskiej dostępne są na stronie projektu Space 4 Talents. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje i organizacje do współtworzenia jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych przyszłości sektora kosmicznego i obronnego w Polsce.

Stalowa Wola inwestuje w przyszłość

Organizacja SpaceShield Summit wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Stalowej Woli jako ośrodka nowych technologii, innowacji i bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z partnerami instytucjonalnymi i branżowymi miasto coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie strategicznych debat o przyszłości.

Link do wydarzenia: https://space4talents.pl/summit/pl

Link do zapisów: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/SpaceshieldSummit2025

