Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła Zarządowi absolutorium

Jak podkreślono podczas sesji, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie oraz niesprzyjających warunków gospodarczych, 2025 rok był dla Powiatu Niżańskiego okresem intensywnych inwestycji. Ich łączna wartość przekroczyła 52 mln zł, co stanowiło 33,09 proc. wszystkich wydatków. Dodatkowo samorząd pozyskał 33,1 mln zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Największe nakłady przeznaczono na infrastrukturę drogową. W ramach 20 zadań na przebudowę dróg, chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz przygotowanie dokumentacji projektowych wydano ponad 23,1 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się:

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Półsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze - Pysznica - Rzeczyca Długa w miejscowości Zarzecze”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny - Rudnik nad Sanem”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej nr 1054R (ul. Kolejowa) w m. Nisko”.

Znaczące środki trafiły także do oświaty. Na 13 zadań realizowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat przeznaczono ponad 13,9 mln zł. Wśród najważniejszych projektów były: utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie energetyki, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem oraz termomodernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku.

Powiat wsparł również Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku kwotą ponad 13,3 mln zł. Z tej sumy 10,2 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego oraz rozbudowę i przebudowę obiektów szpitalnych. Kolejne blisko 3,1 mln zł pokryło ujemny wynik finansowy placówki za lata 2023 i 2024.

W 2025 roku Powiat Niżański oraz podległe mu szkoły realizowały także projekty współfinansowane ze środków unijnych. Samorząd uczestniczył w realizacji 14 projektów o łącznej wartości ponad 15,6 mln zł. Aż 86 proc. finansowania pochodziło ze środków zewnętrznych z UE i budżetu państwa, natomiast 14 proc. stanowił wkład własny Powiatu.

Dodatkowo realizowano 6 programów bieżących finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości blisko 2,3 mln zł, w tym m.in. „Rehabilitacja 25+”, „Za życiem”, „Cyfrowy uczeń”, „Wyjście z klasą” oraz Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W 2025 roku powstały również dwie nowe jednostki budżetowe: Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ulanowie.

Powiat po raz kolejny zakończył rok bez zaciągania kredytów. To już 12. rok z rzędu bez nowych zobowiązań kredytowych, a wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniósł 0 proc.

Po głosowaniu starosta Robert Bednarz podziękował radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań Powiatu. Podkreślił również znaczenie dobrej współpracy z samorządami gminnymi, która pozwala skutecznie realizować inwestycje i przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców.