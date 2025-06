Rada Miejska za prezydentem. Nadbereżny z wotum zaufania i absolutorium

Wotum zaufania to jeden z najważniejszych instrumentów kontroli rady nad działalnością wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jest wyrazem oceny całorocznej pracy włodarza.

W tym roku prezydent Stalowej Woli uzyskał je stosunkiem głosów: 13 radnych było „za” (Mariusz Bajek, Damian Bryk, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Aleksander Kapuściński, Andrzej Kochan, Adam Krotoszyński, Agata Krzek, Paweł Madej, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Wiesław Siembida), 5 „przeciw” (Damian Marczak, Dariusz Przytuła, Janina Siek, Andrzej Szymonik, Urszula Tatys), 3 wstrzymało się od głosu (Joanna Grobel- Proszowska, Daniel Hausner, Kamil Maciejak), 1 radny nie oddał głosu (Andrzej Dorosz), a 1 była nieobecna (Elżbieta Kulpa).

Prezydent przed głosowaniem przedstawił raport podsumowujący działania miejskiego samorządu w 2024 roku. Dokument obejmował szerokie spektrum aktywności – od inwestycji infrastrukturalnych i modernizacji przestrzeni publicznych, przez wsparcie dla oświaty i lokalnych inicjatyw społecznych, aż po realizację uchwał i strategii przyjętych przez Radę Miejską.

– Dzisiejsze głosowanie to dla mnie ważny sygnał, że obrany kierunek rozwoju miasta znajduje poparcie. To także dowód na to, że praca całego zespołu – urzędników, jednostek miejskich i współpracowników – jest dostrzegana i doceniana – podkreślił Lucjusz Nadbereżny po zakończeniu głosowania.

W swojej wypowiedzi prezydent zaznaczył, że raport to nie tylko zestawienie liczb i faktów, ale także opowieść o mieście, które dynamicznie się zmienia i z każdym rokiem staje się miejscem bardziej przyjaznym do życia. – To dla mnie zaszczyt kierować zespołem, który z tak dużym zaangażowaniem działa na rzecz mieszkańców – dodał.

Tego samego dnia Rada Miejska zdecydowała również o przyznaniu prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2024 roku. Za głosowało 14 radnych (Mariusz Bajek, Damian Bryk, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Aleksander Kapuściński, Andrzej Kochan, Adam Krotoszyński, Agata Krzek, Paweł Madej, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Wiesław Siembida i Urszula Tatys), przeciw było 5 radnych (Damian Marczak, Joanna Grobel-Proszowska, Dariusz Przytuła, Janina Siek i Andrzej Szymonik), od głosu wstrzymały się 3 osoby (Andrzej Dorosz, Daniel Hausner i Kamil Maciejak), nieobecna była przypominamy radna Elżbieta Kulpa.

– Dziękuję za okazane zaufanie i udzielenie absolutorium. To dla mnie duża motywacja do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz miasta. Miniony rok nie należał do łatwych, dlatego tym bardziej doceniam ten wyraz poparcia – powiedział prezydent Nadbereżny.

W 2024 roku do miejskiej kasy wpłynęło ponad 603 miliony złotych, co stanowiło 82,3% zakładanych dochodów po wprowadzeniu zmian w budżecie. Plan dochodów przewidywał pierwotnie ponad 732 miliony złotych. W tym samym czasie miasto zrealizowało wydatki na poziomie niemal 661 milionów złotych, czyli 85,2% zaplanowanej kwoty. Po korektach budżet przewidywał wydatki rzędu ponad 775 milionów złotych.

Włodarz Stalowej Woli zaznaczył, że pozytywna ocena radnych to efekt współpracy całej miejskiej administracji. – To efekt wspólnego wysiłku nie tylko pracowników urzędu, ale również miejskich jednostek, spółek, zakładów budżetowych i całej struktury organizacyjnej. Razem prowadzimy odpowiedzialną politykę miejską, dbając o wysoką jakość edukacji, kultury, sportu, opieki zdrowotnej, a także o rozwój gospodarczy i osobisty mieszkańców – dodał.