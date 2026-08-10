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Nisko 7 sierpnia 2026

Racławice zapraszają na letni festyn

W sobotę, 8 sierpnia, mieszkańcy Racławic i okolic będą mieli okazję wspólnie spędzić letni wieczór podczas festynu organizowanego przez Radę Sołecką oraz sołtysa wsi Racławice. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18 i potrwa do 24.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Organizatorzy przygotowali program skierowany do całych rodzin. Nie zabraknie wspólnego śpiewania podczas biesiady pod hasłem „Pieśni biesiadne - nasza wspólna pieśń”, a o dobrą zabawę taneczną zadba DJ Piotr.

Na uczestników czekać będą również warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich Racławice. Nie zabraknie także atrakcji kulinarnych - będzie można skosztować kiełbasek z grilla, orzeźwiających napojów oraz lokalnych przysmaków przygotowanych przez gospodynie z KGW Racławice.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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