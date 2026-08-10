Racławice zapraszają na letni festyn

Organizatorzy przygotowali program skierowany do całych rodzin. Nie zabraknie wspólnego śpiewania podczas biesiady pod hasłem „Pieśni biesiadne - nasza wspólna pieśń”, a o dobrą zabawę taneczną zadba DJ Piotr.

Na uczestników czekać będą również warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich Racławice. Nie zabraknie także atrakcji kulinarnych - będzie można skosztować kiełbasek z grilla, orzeźwiających napojów oraz lokalnych przysmaków przygotowanych przez gospodynie z KGW Racławice.