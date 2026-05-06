Racławice świętują 700-lecie parafii. IV Spotkania Sąsiedzkie

Uroczystości rozpoczną się o godz. 12 mszą świętą, a od 15 na placu kościelnym i przyległym parkingu ruszy piknik rodzinny. W programie zaplanowano m.in. występy artystyczne, stoiska służb i twórców ludowych, przejażdżki bryczką oraz darmowy poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych - w tym bezpłatnych dmuchańców.

Organizatorami wydarzenia są parafia oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Racławice, przy wsparciu lokalnych partnerów. To jedna z pierwszych plenerowych imprez w regionie w tym sezonie.