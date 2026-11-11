11 listopada 2026

Wydra ustrzelił Sokoła

4 liga podkarpacka. Czwartej tym sezonie porażki na swoim stadionie doświadczył w 16. kolejce Sokół Nisko. Drużyna trenera Pacholarza uległa jedenastce z Wiązownicy. Padła w tym meczu tylko jedna bramka. Zdobył ją już w 10. minucie gry Kacper Wydra. Niespodzianki w Boguchwale i Ropczycach. Lider przegrał 2:3 z Pogonią-Sokołem II Lubaczów, a wicelider - także 2:3 - uległ Ekoballowi Sanok. Izolat zremisował z Wisłokiem mimo że do przerwy prowadził… 3:0.