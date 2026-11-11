W Nisku jedno celne trafienie przesądziło o końcowym wyniku. Po dośrodkowaniu z lewej strony pola karnego, żaden z piłkarzy Sokoła nie przeciął lotu piłki i jak spod ziemii wyrósł przed Konefałem Kacper Wydra i z dwóch metrów wpakował ją pod poprzeczkę.
SOKÓŁ NISKO - KS WIĄZOWNICA 0:1 (0:1)
0:1 Wydra (10)
Sokół: Konefał - Drelich (73 Halamaka), Stępień, Rękas, Walat, Sławek (78 Jarosz), Bednarz, Pietrzyk, Dziopak, Olszowy (65 Lebioda), Rębisz.
Wiązownica: Popovych - Paczkowski, Urbanik, Oleksy, Mazur, Kalemba, Guedes, Pindak, Wydra, Zieliński, Buńko.
Sędziował Gerard Gawron (Mielec).
Żółta kartka Bednarz.
W pozostałych meczach 16. kolejki: Izolator Boguchwała - Wisłok Wiśniowa 3:3 (3:0) Czarni Jasło - Radomyślanka 1:1 (1:0), Błękitni Ropczyce - Ekoball Sanok 2:3 (1:1), Igloopol Dębica - Pogoń-Sokół II Lubaczów 2:3 (1:1), Górnik Strachocina - Stal Łańcut 2:1 (2:0), Sokół Sieniawa - Pogoń Leżajsk 1:1 (0:0), Stal II Rzeszów - Legion Pilzno 2:0 (0:0), Strug Tyczyn - Polonia Przemyśl 1:3 (0:1).
Tabela za superscore.pl
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