PZDW szuka wykonawcy projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach z istniejącą sygnalizacją świetlną

- Zakres przetargu obejmuje wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z aktualizacją programowania sygnalizacji świetlnej oraz obliczeniami przepustowości na trzech skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 871 z istniejącymi sygnalizacjami świetlnymi w Stalowej Woli: ul. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Niezłomnych, Al. Jana Pawła II, ul. Chopina, ul. Okulickiego, Al. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej. Opracowane zostaną dokumentacje, które będą podstawą do zaprowadzenia zmian w organizacji ruchu, dostosowujących do obecnych uwarunkowań, w tym przede wszystkim do natężeń i struktury ruchu – informuje Joanna Szarata, Specjalista ds. Informacji Publicznej, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Opracowania nie mogą być jedynie inwentaryzacją istniejącego oznakowania i jego dostosowaniem do obowiązujących przepisów, lecz powinne wprowadzać twórcze zmiany, które będą korygować istniejącą organizację ruchu, aktualizować programy sygnalizacji świetlnej oraz poprawiać bezpieczeństwo w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Projekt organizacji ruchu dotyczy oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także działań systemowych, do których zalicza się w szczególności: pokazanie granicy pasa drogowego, pokazanie granic administracyjnych miejscowości, gmin i powiatów, województwa z lokalizacją zastosowanych znaków, uwzględnienie ewidencyjnych danych dróg i obiektów inżynierskich (np. skrajnia, zwężenie, nośność itp.), uwzględnienie wyników raportów brd., ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu, ustalanie oznakowania drogowskazowego, opisanie rodzaju nawierzchni skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz zaznaczenie kierunku spadku, opisanie istniejących i projektowanych urządzeń bezpieczeństwa (poręcze, bariery, łańcuchy, słupki, zapory itp.), zidentyfikowanie problemów, obliczenia programu sygnalizacji świetlnej oraz obliczania przepustowości.