Pysznica walczy o tytuł Pięknej Wsi Podkarpackiej 2026

To okazja, by pokazać, że Pysznica jest miejscem, w którym piękno przyrody łączy się z lokalnymi tradycjami i aktywnością mieszkańców. Każdy oddany głos może przybliżyć miejscowość do zdobycia prestiżowego wyróżnienia.

Głosowanie jest całkowicie bezpłatne i potrwa do 21 października, do godziny 23:59.

Aby głos był ważny, należy pamiętać o jednym istotnym kroku. Po wypełnieniu formularza trzeba kliknąć link potwierdzający, który zostanie przesłany na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zaliczony.

Na Pysznicę można głosować pod adresem: https://odnowawsi.podkarpackie.pl/index.php/konkurs-piekna-wies-podkarpacka/618-pysznica-gmina-pysznica