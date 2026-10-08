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Pysznica 8 października 2026

Pysznica walczy o tytuł Pięknej Wsi Podkarpackiej 2026

Pysznica ma szansę zdobyć tytuł Pięknej Wsi Podkarpackiej 2026. Miejscowość bierze udział w konkursie, który promuje najpiękniejsze wsie regionu, ich tradycje, walory przyrodnicze oraz zaangażowanie lokalnych społeczności. Mieszkańcy mogą wesprzeć Pysznicę, oddając swój głos w internetowym głosowaniu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

To okazja, by pokazać, że Pysznica jest miejscem, w którym piękno przyrody łączy się z lokalnymi tradycjami i aktywnością mieszkańców. Każdy oddany głos może przybliżyć miejscowość do zdobycia prestiżowego wyróżnienia.

Głosowanie jest całkowicie bezpłatne i potrwa do 21 października, do godziny 23:59.

Aby głos był ważny, należy pamiętać o jednym istotnym kroku. Po wypełnieniu formularza trzeba kliknąć link potwierdzający, który zostanie przesłany na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zaliczony.

Na Pysznicę można głosować pod adresem: https://odnowawsi.podkarpackie.pl/index.php/konkurs-piekna-wies-podkarpacka/618-pysznica-gmina-pysznica

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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