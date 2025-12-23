Pysznica w świątecznym nastroju

Miesięcznik
II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami i bez wątpienia na długo zostanie w pamięci uczestników. Było gwarno, pachnąco i bardzo świątecznie - dokładnie tak, jak powinno być w grudniu.

Na stoiskach zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Pysznica, Stowarzyszenie „Sudolanie”, Kluby Seniora z Jastkowic i Kłyżowa oraz Sołectwo Bąków. Nie brakowało ręcznie wykonanych ozdób - stroików, wianków, bombek, szydełkowych dekoracji i aniołów. Dużym powodzeniem cieszyły się też domowe wypieki, tradycyjne potrawy i ciepłe napoje.

Zapach miodów i wyrobów pszczelarskich przyciągał do stoiska Pasieki Podkarpackiej Patryka i Witolda Sudołów, a na rozgrzanie można było napić się kawy lub gorącej czekolady z Kawiarni Konesso. Były też pierniczki Słodkiej Góralki, książkowe upominki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy oraz aromatyczne syropy przygotowane przez 9 Jastkowską Drużynę Harcerek „Błyskawica”.

Część artystyczna wprowadziła wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój. Na scenie wystąpili młodzi wokaliści Studia Wokalnego „Przestrzeń”, a Klub Seniora z Jastkowic zaprezentował tradycyjne kolędy. Lokalną tradycję kolędowania przybliżyła grupa „Jastkowianie”.

Jarmark miał również wymiar charytatywny. Kupując obrazy i prace lokalnych artystów z Domu Kultury w Jastkowicach, można było wesprzeć zbiórkę na leczenie pani Anety Mazur. Stoisko to cieszyło się dużym zainteresowaniem i pokazało, że mieszkańcy potrafią łączyć świąteczną radość z pomocą innym.

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia nie kryli radości z przejażdżek kolorową kolejką, która przez cały jarmark była jedną z największych atrakcji.

