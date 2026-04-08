Pysznica pomaga pogorzelcom z Krzaków. Kiermasz charytatywny już 11 kwietnia

Pomoc, która jednoczy lokalną społeczność
To wydarzenie to coś więcej niż zwykły kiermasz. Jego głównym celem jest wsparcie osób, które straciły swój dobytek w wyniku pożaru w Krzakach. Organizatorzy – Agata Pałka, Sylwia Kostka oraz Daria Szkutnik-Czuba – podkreślają, że liczy się każda forma pomocy i każda obecność.
To także okazja, by pokazać, jak silna i zjednoczona potrafi być lokalna społeczność w trudnych chwilach.
Muzyka i występy dla dobrego celu
Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, przygotowany przez lokalnych wykonawców i zespoły:
- 13:30 – Pysznicka Orkiestra Kameralna oraz artyści Domu Kultury w Pysznicy
- 14:20 – Lena & Dawid (taniec)
- 15:00 – Abis Live Band
- 15:40 – Janki
- 16:10 – Fever
- 17:00 – Saper Band
Występy mają nie tylko umilić czas, ale przede wszystkim przyciągnąć jak najwięcej osób gotowych wesprzeć zbiórkę.
Nie tylko koncerty – atrakcje dla każdego
Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje. Na miejscu będzie można skosztować domowych wypieków i ciepłych posiłków, a także wziąć udział w licytacjach fantów.
Dochód z całego wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc pogorzelcom.
Każdy może pomóc – liczy się każda złotówka
Wsparcie będzie można okazać na kilka sposobów:
- wrzucając datek do puszki podczas wydarzenia
- korzystając ze zbiórki online (kod QR dostępny na plakacie)
Organizatorzy podkreślają, że nawet najmniejsza kwota ma znaczenie i realnie pomaga w odbudowie życia poszkodowanych.
Pysznica pokazuje siłę wspólnego działania
Kiermasz charytatywny w Domu Kultury w Pysznicy to przykład tego, jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu i współpracy. To dzień, który połączy dobrą zabawę z realną pomocą.
Dom Kultury w Pysznicy
11 kwietnia 2026 (sobota)
Start: godz. 13:30
Organizatorzy zachęcają do udziału i udostępniania informacji o wydarzeniu. Im więcej osób się zaangażuje, tym większa pomoc trafi do potrzebujących.
