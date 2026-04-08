Pysznica pomaga pogorzelcom z Krzaków. Kiermasz charytatywny już 11 kwietnia

Pomoc, która jednoczy lokalną społeczność

To wydarzenie to coś więcej niż zwykły kiermasz. Jego głównym celem jest wsparcie osób, które straciły swój dobytek w wyniku pożaru w Krzakach. Organizatorzy – Agata Pałka, Sylwia Kostka oraz Daria Szkutnik-Czuba – podkreślają, że liczy się każda forma pomocy i każda obecność.

To także okazja, by pokazać, jak silna i zjednoczona potrafi być lokalna społeczność w trudnych chwilach.

Muzyka i występy dla dobrego celu

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, przygotowany przez lokalnych wykonawców i zespoły:

13:30 – Pysznicka Orkiestra Kameralna oraz artyści Domu Kultury w Pysznicy

– Pysznicka Orkiestra Kameralna oraz artyści Domu Kultury w Pysznicy 14:20 – Lena & Dawid (taniec)

– Lena & Dawid (taniec) 15:00 – Abis Live Band

– Abis Live Band 15:40 – Janki

– Janki 16:10 – Fever

– Fever 17:00 – Saper Band

Występy mają nie tylko umilić czas, ale przede wszystkim przyciągnąć jak najwięcej osób gotowych wesprzeć zbiórkę.

Nie tylko koncerty – atrakcje dla każdego

Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje. Na miejscu będzie można skosztować domowych wypieków i ciepłych posiłków, a także wziąć udział w licytacjach fantów.

Dochód z całego wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc pogorzelcom.

Każdy może pomóc – liczy się każda złotówka

Wsparcie będzie można okazać na kilka sposobów:

wrzucając datek do puszki podczas wydarzenia

korzystając ze zbiórki online (kod QR dostępny na plakacie)

Organizatorzy podkreślają, że nawet najmniejsza kwota ma znaczenie i realnie pomaga w odbudowie życia poszkodowanych.

Pysznica pokazuje siłę wspólnego działania

Kiermasz charytatywny w Domu Kultury w Pysznicy to przykład tego, jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu i współpracy. To dzień, który połączy dobrą zabawę z realną pomocą.

Dom Kultury w Pysznicy

11 kwietnia 2026 (sobota)

Start: godz. 13:30

Organizatorzy zachęcają do udziału i udostępniania informacji o wydarzeniu. Im więcej osób się zaangażuje, tym większa pomoc trafi do potrzebujących.