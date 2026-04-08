Pysznica 8 kwietnia 2026

Pysznica pomaga pogorzelcom z Krzaków. Kiermasz charytatywny już 11 kwietnia

W sobotę, 11 kwietnia, Dom Kultury w Pysznicy stanie się miejscem wyjątkowej solidarności. Podczas kiermaszu charytatywnego mieszkańcy regionu połączą siły, by wesprzeć pogorzelców z Krzaków – będzie muzyka, licytacje i wspólne pomaganie.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Pomoc, która jednoczy lokalną społeczność

To wydarzenie to coś więcej niż zwykły kiermasz. Jego głównym celem jest wsparcie osób, które straciły swój dobytek w wyniku pożaru w Krzakach. Organizatorzy – Agata Pałka, Sylwia Kostka oraz Daria Szkutnik-Czuba – podkreślają, że liczy się każda forma pomocy i każda obecność.

To także okazja, by pokazać, jak silna i zjednoczona potrafi być lokalna społeczność w trudnych chwilach.

Muzyka i występy dla dobrego celu

Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, przygotowany przez lokalnych wykonawców i zespoły:

  • 13:30 – Pysznicka Orkiestra Kameralna oraz artyści Domu Kultury w Pysznicy
  • 14:20 – Lena & Dawid (taniec)
  • 15:00 – Abis Live Band
  • 15:40 – Janki
  • 16:10 – Fever
  • 17:00 – Saper Band

Występy mają nie tylko umilić czas, ale przede wszystkim przyciągnąć jak najwięcej osób gotowych wesprzeć zbiórkę.

Nie tylko koncerty – atrakcje dla każdego

Organizatorzy zadbali również o dodatkowe atrakcje. Na miejscu będzie można skosztować domowych wypieków i ciepłych posiłków, a także wziąć udział w licytacjach fantów.

Dochód z całego wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc pogorzelcom.

Każdy może pomóc – liczy się każda złotówka

Wsparcie będzie można okazać na kilka sposobów:

  • wrzucając datek do puszki podczas wydarzenia
  • korzystając ze zbiórki online (kod QR dostępny na plakacie)

Organizatorzy podkreślają, że nawet najmniejsza kwota ma znaczenie i realnie pomaga w odbudowie życia poszkodowanych.

Pysznica pokazuje siłę wspólnego działania

Kiermasz charytatywny w Domu Kultury w Pysznicy to przykład tego, jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu i współpracy. To dzień, który połączy dobrą zabawę z realną pomocą.

Dom Kultury w Pysznicy
11 kwietnia 2026 (sobota)
Start: godz. 13:30

Organizatorzy zachęcają do udziału i udostępniania informacji o wydarzeniu. Im więcej osób się zaangażuje, tym większa pomoc trafi do potrzebujących.

Elżbieta Mierzwa-Laba

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Seniorzy odkrywają cyfrowy świat. Rusza kolejna tura bezpłatnych szkoleń w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Seniorzy odkrywają cyfrowy świat. Rusza kolejna tura bezpłatnych szkoleń w Stalowej Woli
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Nisko
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Stalowa Wola
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
Pysznica
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
Stalowa Wola
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
